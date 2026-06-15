G7峰會舉行之際數千人日內瓦示威　法國瑞士將部署逾萬名警力

七國集團（G7）峰會舉行之際，數千名抗議者將在日內瓦集會進行抗議。



法媒報道，由60多個協會、工會和左翼團體組成的「反對七國集團」聯盟在周天（6月14日）舉行，旨在譴責「法西斯主義和帝國主義」。此次示威活動將在七國集團領導人於周一（15日）開始為期三天的年度峰會的前一天舉行。

日內瓦位於法國溫泉小鎮埃維昂西南約40公里處，當地局勢高度緊張。日內瓦當局急於避免2003年暴亂的局面重演。當時，反七國集團的暴徒在瑞士日內瓦造成了數百萬美元的損失。

2026年6月14日，瑞士日內瓦，示威者抗議即將在法國埃維昂萊班（Evian-les-Bains）舉行的七國集團峰會（G7）。（Reuters）

當年的暴力、搶劫和衝突的記憶仍然歷歷在目。商店、超市、劇院和大學建築，即使有些遠離抗議路線，也都不敢掉以輕心，紛紛用木板封住了門窗。

市內其他幾項活動已被取消，主要醫院已搭起帳篷，以應對可能湧入的傷員。

瑞士當局允許在城市北部一條較長的環形路線上舉行遊行，這個路線遠離市中心及奢侈品精品店。當局也部署大量警力和安保人員。

由於法國當局設定的條件，「No-G7」聯盟放棄原計劃在法國邊境小鎮安納馬斯舉行反峰會和周天示威的安排。

儘管如此，瑞士當局還是在周四（11日）開始關閉35個公路口岸中的25個，以應對抗議活動和峰會，導致雙向交通擁堵。

2026年6月14日，瑞士日內瓦，人們舉着標語牌和標語牌，抗議即將在法國埃維昂萊班（Evian-les-Bains）舉行的七國集團峰會（G7）。（Reuters）

這次七國集團峰會將是自美國及盟友以色列於2月底對伊朗發動戰爭以來，首個重要的國際會議之一。

法國上薩瓦省政府說，將部署近1.6萬名法國警察、憲兵、士兵、消防員和邊防人員，他們將使用船隻、電單車和無人機，並配備騎警和警犬隊。

大多數領導人將抵達日內瓦機場，然後前往埃維昂。瑞士已批准部署2000至5000名軍事人員「支援」州警察。

另有約4000名瑞士士兵將在陸地、日內瓦湖和空中執勤，與法國軍方協調行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

