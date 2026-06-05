赴經濟論壇　普京：金磚國家對世界GDP貢獻近40%　G7國家不足29%

聖彼得堡國際經濟論壇全體會議6月5日舉行，俄羅斯總統普京表示，根據購買力評價衡量，金磚國家對世界國家生產總值（GDP）的貢獻近40%，而七國集團（G7）的貢獻不足29%。他又在論壇上形容中國是俄方真正的戰略夥伴。



俄衛網報道，普京在會議上指「根據購買力評價衡量，目前金磚國家對世界GDP的貢獻近40%，而七國集團的貢獻不足29%。根據這一指標，金磚國家在2020年就已超過七國集團，但金磚國家的領先地位還在不斷鞏固。」

他又指，根據預測，這一差距還將繼續向對金磚國家有利的方向增加。

普京2026年6月5日出席聖彼得堡國際經濟論壇全體會議（Reuters）

普京：全球問題是威脅也是機遇

普京並在會議稱，俄羅斯將當前全球問題不僅視為威脅，更視作巨大機遇。

他指「俄羅斯充分感受到這些變革。儘管我國仍面臨壓力，但與此同時，我們的回旋空間得以擴大，新的夥伴關係、新的金融與科技解決方案不斷湧現。我們正開拓更具前景的市場。由此可見，俄羅斯不僅將全球變革視為挑戰，更視之為重大機遇。」

普京：中國是真正戰略夥伴

他稱俄羅斯將加強自身關鍵基礎設施建設，並僅與尊重相互義務的夥伴開展合作，他特別指中國是俄方真正的戰略夥伴，兩國經濟合作幾乎涵蓋所有領域。

第29屆聖彼得堡國際經濟論壇於6月3日至6日舉行。