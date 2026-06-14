特朗普赴G7峰會　美官員：不會與澤連斯基舉行雙邊會談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將出席在法國埃維昂舉行的七國集團峰會，與多國領導人舉行雙邊對話，但其中不包括烏克蘭。



據《衛報》（The Guardian》6月14日報道，一名高級行政官員透露，特朗普雖會參與與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的工作會議，但不會舉行單獨雙邊會談，特朗普的雙邊會晤名單包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），以及卡塔爾、阿聯酋、埃及和印度領導人。

2026年6月13日，在瑞士日內瓦附近的埃維昂萊班，工人們用木板封住一家商店的窗戶，以應對七國集團峰會期間可能到來的抗議活動。(Reuters)

另一名匿名官員表示，俄軍在烏克蘭的進展「差不多已經停止」，美方希望戰爭「盡快結束」。與此同時，烏克蘭持續對俄羅斯境內目標發動打擊。克拉斯諾達爾邊疆區官員稱，烏克蘭無人機襲擊導致一人死亡、三人受傷，並引發一處海運碼頭火災。烏方總參謀部表示，其部隊擊中了伏爾加格勒地區的一個石油處理及泵站，以及俄佔頓涅茨克和扎波羅熱地區的目標。

澤連斯基此前表示，烏軍已打擊多個俄羅斯深處基礎設施，包括一座為俄軍無人機和導彈供應部件的軍工廠。

另一方面，國際原子能機構（IAEA）表示，扎波羅熱核電站在局部停火安排下完成維修，已重新接入電網。此次停電持續近三天，是該廠戰爭以來最長的斷電事件之一，期間需依靠應急柴油發電機維持六個關閉反應堆的冷卻系統。