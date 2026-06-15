特朗普將登場G7峰會　美媒：美歐盟友關係承壓

七國集團（G7）峰會在將於6月15日至17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）登場。在伊朗戰爭、俄烏衝突、格陵蘭爭議、美國與北約關係僵化等背景下，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）赴會與歐洲盟友會面。美媒指出，本屆峰會像是美國與多個盟國的交鋒，壓力十足。



本屆峰會議題密集，核心聚焦伊朗、烏克蘭兩大熱點。美伊已簽署諒解備忘錄、重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），英法預計將提出清除海峽水雷和護航方案；另外各國將商討能源運輸的替代性方案，減少對該水道的依賴，屆時埃及、卡塔爾、阿聯酋領袖將參與會談。美媒透露，特朗普將分別會晤這些領袖。

2026年3月11日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮（Élysée Palace）主持召開G7視像會議，討論在美以衝突背景下，伊朗戰爭對世界經濟的影響。 （Reuters）

作為東道主的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏），安排了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會，將被擱置的俄烏議題拿出來重新討論。澤連斯基將力圖爭取特朗普支持，勸說美方推動俄羅斯重返談判桌。

特朗普自第二任期以來，大幅動搖歐洲盟友對美的信任，包括其威脅接管格陵蘭島、未與盟友商量對伊朗發動襲擊、對北約態度冷淡等，讓部分歐洲國家甚至將美國視為不穩定風險來源。外界表示，G7峰會過往旨在凝聚共識，而如今成員國內部戰略立場裂痕更深，難以形成統一聲音。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，顯示在格陵蘭插上美國國旗。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

美媒還指，七國集團正擔擾中國越來越多的補貼產品出口，正在削弱他們本土產業，因而中國經貿或成為G7經濟會談的焦點。此外，峰會還將探討AI監管、青少年網絡安全、發展中國家援助等議題。

專家分析，本屆G7峰會核心已變成盟友在依賴美國與防範不穩定外交風險之間尋求平衡。歐盟、日、德因安全問題依賴難以與美國切割，法、英則轉趨謹慎自主。