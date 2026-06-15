英國禁16歲以下人士使用社交媒體　施紀賢：最快2027年春季實施

英國首相施紀賢（Keir Starmer）6月15日宣布，禁止當地16歲以下人士使用社交媒體，並限制遊戲直播平台，預計在2027年初實施。他否認禁令與自己在執政工黨面臨迫宮有關。



路透社報道，施紀賢公布青少年社交媒體禁令，形容全面封殺是正確選擇，並強調大部分家長將歡迎此舉。他承認監管實施禁令並不容易，但英國政府已有準備及信心令措施有效，以及政府有能力對抗大型科企。

他指當局有能力迅速推動措施，希望在聖誕前通過立法，翌年春季生效。

圖為2026年6月15日，英國首相施紀賢在倫敦唐寧街首相府宣布，禁止當地16歲以下人士使用社交媒體，並限制遊戲直播平台。（Reuters）

施紀賢認為，如果禁令成功，社交媒體的兒童數目將會大減，指這是一個文化改變，當地兒童將以不同方式成長。他表明禁令是對價值的表態，而非英國內部政治，他亦會在法國出席七國集團（G7）峰會期間與世界領袖討論有關問題，稱大家認同有需要保護兒童。

全球各地近年持續關注兒童使用社交媒體的情況，澳洲在2024年底開始禁止當地16歲以下人士使用TikTok、YouTube、Facebook及Instagram，成為全球首例。其後多個都以兒童健康及安全為由研究仿傚。

澳洲在2025年底成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家。（REUTERS/Hollie Adams）

報道提到，在施紀賢宣布措施前，英國曾就禁令諮詢當地教師、家長及年輕人意見，在收到的超過11.6萬份意見中，超過83%受訪家長社交媒體利多於弊；有90%受訪者則支持將使用社交媒體的最低年齡定為16歲。