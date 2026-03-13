澳洲16歲以下社交媒體禁令實施2個月　數據顯示：20%青少年仍使用

路透社報道，在澳洲禁止16歲以下青少年使用社交媒體兩個月後，家長監護軟件 Qustodio數據顯示，仍有五分之一該年齡段的青少年繼續使用TikTok和Snapchat等，引發人們質疑社交平台年齡限制方法的有效性。



Qustodio報告顯示，從2025年12月禁令生效前到2月，13至15歲青少年使用Snapchat的比例下降13.8個百分點至20.3%，使用TikTok的比例下降5.7個百分點至21.2%。儘管人數有所下降，但仍有逾20%青少年使用這些應用。

此外，人們擔心青少年可能會轉向不受監管的平台，但這種擔憂並未成為現實。WhatsApp在13至15歲用戶中的使用量略有上升。

澳洲於2025年12月10日起成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家。（REUTERS/Hollie Adams）

根據社交媒體禁令，包括Meta旗下的 Instagram、Facebook 和 Threads，以及Google旗下的 YouTube、TikTok和Snapchat在內的平台須封鎖16歲以下用戶，否則將面臨最高4,950萬澳元（約2.7億港元）罰款。

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）發言人表示，提高訪問社交媒體的最低年齡是一項文化變革，需要時間。

網絡監管機構一網絡安全專員稱，將給予平台時間調整，僅對有系統違規行為採取執法行動。