印尼與印度將禁16歲以下者用社交媒體　防網絡成癮與欺凌

印尼與印度卡納塔克邦（Karnataka）3月6日相繼宣布，將禁止16歲以下兒童使用社交媒體，以應對網絡成癮、欺淩及不良內容對未成年人的風險。



印尼通訊與數字部長哈菲德（Meutya Hafid）表示，將透過部級法規「延遲」16歲以下兒童訪問社交媒體。她指出，TikTok、Facebook、Instagram及Roblox等高風險平台將受影響，相關帳號會被逐步停用。她承認此舉初期可能引發不滿，但強調兒童正面臨色情、欺淩、詐騙及成癮等風險。

班加羅爾的商業區。（Wikimedia Commons）

同日，印度卡納塔克邦（該邦首府為科技重鎮班加羅爾）首席部長西達拉馬亞（Siddaramaiah）在預算演說中宣布，將禁止16歲以下者使用社交媒體，以預防手機使用對兒童的負面影響，成為印度首個實施此禁令的邦。

據印尼互聯網服務提供商協會2024年調查，該國互聯網普及率達79.5%，12歲以下兒童中48%可上網，部份人已使用Facebook、Instagram及TikTok。

此前，澳洲、西班牙及馬來西亞均已宣布類似限制。印尼將自3月28日起逐步停用相關帳號，成為首個實施此類限制的非西方國家。