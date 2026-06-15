韓國星巴克坦克日醜聞　下周閉店半天全員上歷史課　含集團會長

韓國新世界集團將就星巴克不當營銷事件，針對全體職員實施歷史教育與社會情感能力培訓，對象包括集團會長鄭溶鎮等高管。



韓聯社報道，集團將於下星期三（6月24日）召集旗下子公司總裁舉行會議，鄭溶鎮與高管屆時將一同接受上述教育培訓。集團旗下超市品牌易買得高管和星巴克韓國總部職員則將於本周三（17日）接受教育培訓。

星巴克韓國全部門店將於下星期一（22日）下午3時統一閉店，員工通過影片方式聽課。這將是星巴克韓國1999年成立以來首次統一提前關閉全部門店。

2026年5月21日，在韓國光州，一名活動人士砸碎星巴克的杯子，抗議星巴克的「坦克日」活動。（Reuters）

星巴克韓國公司是星巴克總部與易買得合資成立的法人。星巴克韓國於5月15日至26日進行保溫杯營銷活動，並在五一八民運46周年紀念日期間使用「坦克日」「啪一聲放在桌上」等廣告語，被批褻瀆五一八民運和民運烈士朴鍾哲。

新世界集團會長鄭溶鎮同月19日發表聲明道歉，並承諾將針對包括自己在內的公司全體員工進行教育，樹立正確歷史觀。同月26日，鄭溶鎮還舉行記者會向公眾道歉。

韓國的星巴克在光州民主起義46周年紀念日、2026年5月18日使用「坦克日」一詞來為「坦克」系列的咖啡杯進行宣傳活動，引起廣泛批評。韓國新世界集團會長鄭溶鎮26日舉行記者會，對星巴克韓國公司開展不當促銷活動一事向公眾道歉。過程中，鄭溶鎮三次鞠躬致歉，表示「所有責任都在我」。（Reuters）

五一八民主化運動於1980年5月18日在光州爆發，當時掌握軍權的全斗煥政府動員坦克等重裝備進行血腥鎮壓，造成大量平民傷亡。朴鍾哲被拷問致死事件發生於1987年，當時就讀於首爾大學的朴鍾哲被警方刑訊逼供致死，之後警方公布朴鍾哲的死因時給出荒唐的解釋，稱「調查官『啪』的拍了一下桌子，朴鍾哲『嚇』了一聲便死去」，引發公憤。

本文獲《聯合早報》授權轉載

