韓國Starbucks星巴克坦克日營銷惹禍　母公司會長記招3度鞠躬致歉

韓國的星巴克（Starbucks）在光州民主起義46周年紀念日當天、5月18日使用「坦克日」（Tank Day）一詞來為「坦克」（Tank）系列的咖啡杯進行宣傳活動，引起廣泛批評。韓國新世界集團會長鄭溶鎮26日舉行記者會，對集團旗下星巴克韓國公司日前圍繞五一八民主化運動開展不當促銷活動一事向公眾道歉。過程中，鄭溶鎮三次鞠躬致歉，表示「所有責任都在我」。



《中央日報》報道，鄭溶鎮26日上午9時在首爾江南區朝鮮皇宮酒店舉行記者會時表示，「對於因此事受到傷害和失望的『5·18民主化運動』遺屬、朴鍾哲烈士遺屬、光州市民以及全體國民，我真誠低頭謝罪，請求原諒」。

記招現場還提及星巴克美國總部。新世界集團經營總監副總裁全相鎮表示，「美國總部也非常嚴肅地看待此事，目前已與總部共享相關措施與調查情況」，「預計數日內將就改善方案與總部展開正式協商」。

對於鄭溶鎮辭職傳聞，全相鎮表示，「（鄭溶鎮）作為集團董事長，絕無迴避責任之意」。他還表示，「關於鄭董事長訪問光州的問題，目前正在考慮適當時機，但現階段認為查明真相更為優先」。

對於網絡上出現的部分其他質疑，公司也進行說明，包括針對「坦克保溫杯容量503毫升與前總統朴槿惠囚號503相同」的質疑。全相鎮表示，「該保溫杯由海外（台灣）製造商生產，其官方立場是產品靈感來自實際儲水罐」，「503毫升是將17安士換算為毫升後的容量，該產品自2023年起不僅在韓國，在澳洲、泰國等地也都以相同容量銷售」。