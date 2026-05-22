韓國星巴克宣傳涉踩紅線遭全韓抵制　前線店員：上班如下地獄

韓國星巴克（Starbucks Korea）日前因一場極具爭議的行銷活動陷入輿論風暴。由於活動內容被指涉嫌嘲諷韓國歷史著名的「五一八民主化運動（光州事件）」，隨即引爆全韓消費者大規模的「拒喝抵制潮」。

儘管星巴克總部已緊急開除行政總裁（CEO）並公開道歉，但消費者的怒火並未平息，如今更全面轉向第一線門市。多名基層員工集體淚訴，總部犯錯卻讓店員在收銀台承受顧客的羞辱與謾罵，崩潰直呼：「每天上班都像在地獄！」



營銷字眼踩政治紅線 涉嫌嘲諷歷史烈士

憤怒的市民將自己的星巴克水杯砸碎。（翻攝自Tik Tok@kbsnewsofficial）

這場公關災難源自於韓國星巴克在「五一八民主化運動」週年紀念日前夕所推出的一款保溫杯促銷活動。問題出在官方活動網頁上，竟公然使用了「坦克日（Tank Day）」一詞，並搭配「砰砰砰！（Bang on the desk!）」的宣傳口號。

「光州事件」現場相片▼▼▼

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這些字眼隨即觸動了韓國社會的敏感神經，遭到譴責。「坦克日」讓韓國民眾直接聯想到1980年五一八光州事件期間，軍方開入坦克進行血腥暴力鎮壓的慘烈歷史。而「砰砰砰！」激似1987年朴鍾哲烈士遭水刑酷刑致死後，當時威權政府企圖掩蓋真相的經典狡辯言論。

隨著爭議在網路迅速發酵，韓國星巴克雖立即下架活動、發表道歉聲明，並「解雇執行長」以示負責，但消費者的憤怒已如野火燎原，拒喝運動甚至蔓延至母公司「新世界集團（Shinsegae）」旗下的其他零售品牌。

總部犯錯基層扛！ 員工批「道歉聲明」變催命符

隨著全韓發起抵制，韓國知名職場匿名社群「Blind」出現多篇基層店長的控訴。一名自稱是門市經理的網友A發文透露，一線門市的夥伴現在每天都哭得泣不成聲。韓國星巴克一線門市經理A控訴：「錯誤是總部犯的，為什麼辛辛苦苦在門店拼命工作的員工，要承受思想審查和顧客的辱罵？現在每天上班都感覺很可怕，站在收銀台前簡直像在地獄裡一樣。有顧客一進門就對著我們痛罵：『你們搞這個活動時到底在想什麼？』、『發生這種事你們怎麼還有臉來上班？』」

韓國民間自發在社交媒體上拍片抵制星巴克。（Tik Tok@lucky_bokiboki）

員工更強烈質疑總部的危機處理能力。公司第一時間指示各門市自行列印道歉聲明並張貼在店門口，結果這張公告反而成為引導顧客怒火的「標靶」，讓留在店裡的員工淪為眾矢之的。

員工提出三大訴求 敦促總部出面善後

基層員工透過社群向管理階層發出嚴正呼籲，強調門市沒有理由為總部造成的爛攤子收拾殘局，並提出三大訴求。首先，總部應立刻設立專門的線上或電話退款機制，將辦理保溫杯與隨行卡退款的憤怒人潮與門市現場切割，保護員工免受面對面的言語暴力。另外，公司不應一邊縮減門市人力、砍加班費，一邊又因為醜聞導致的「業績下滑」對門市施加營運壓力。最後，員工堅持反對總部未來企圖推出任何打著「道歉、補償」名義的變相促銷活動，拒絕再次成為吸引客流與承接民怨的工具。

目前這場由行銷翻車演變成的勞資與政治風暴仍在持續擴大，韓國星巴克如何挽回崩盤的企業形象並安撫內部員工，正考驗著新任管理階層。

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