俄軍大規模襲烏致11死　基輔千年世遺修道院嚴重損毀

撰文：韓學敏
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俄羅斯6月14日夜間向烏克蘭首都基輔及第二大城哈爾科夫等地發動大規模襲擊，出動70枚導彈及611架無人機，造成至少11人死亡、53人受傷。擁有千年歷史、被列為聯合國教科文組織世界文化遺產的基輔洞窟修道院（Kiev Pechersk Lavra monastery）在襲擊中起火並受損。

今次襲擊為近兩週來最大規模。現場圖像顯示，基輔洞窟修道院內的聖母安息大教堂屋頂陷入火海，建築一側出現巨大破洞。

烏克蘭東正教會大主教埃皮法尼烏斯（Metropolitan Epiphanius）譴責這是俄羅斯「對人類、對歷史、對基督教的罪行」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責此舉是對國家歷史的攻擊。

俄羅斯國防部聲稱，襲擊針對的是國防工業設施，包括生產遠程無人機和巡航導彈零件的工廠，並稱修道院的損壞是由烏克蘭愛國者防空導彈偏差造成，但未提供證據。澤連斯基稱是俄無人機擊中修道院。

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基輔洞窟修道院建於11世紀，由眾多修道院和教堂建築組成，部分位於地下，由一個總長超過600米的通道連接，是烏克蘭最重要的宗教地標之一，每年吸引大量朝聖者與遊客。

此次襲擊發生在澤連斯基與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）分別與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話之後。澤連斯基呼籲即將在法國舉行的七國集團峰會作出「決定性且有實質內容的回應」，加強對烏克蘭防空系統的支持。

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