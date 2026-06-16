民主剛果伊波拉爆疫一個月　無國界醫生：已超越應對能力

剛果民主共和國宣布爆發伊波拉疫情滿一個月之際，正於當地展開大規模救援行動的無國界醫生警告，儘管近期各方已擴大應對規模，但目前監測、診斷、接觸者追蹤及社區參與等方面仍存重大缺口，持續削弱遏止疫情的工作。現時，無國界醫生已安排數百噸物資和藥物運抵當地，並調派近600名員工參與伊波拉疫情應對行動，但組織指疫情的蔓延速度已超越應對能力，呼籲各方展開與疫情規模相稱的應對行動。



無國界醫生在剛果民主共和國的緊急醫療統籌懷特（Kate White）表示：「現時無人能掌握疫情的實際規模，亦未能確知病毒在剛果民主共和國的傳播範圍。我們只知道伊圖里省（Ituri）大部分治療中心已不勝負荷，許多病人在病情惡化至晚期才到達中心，而大部分求醫者此前從未被識別，或被列入接觸者監測名單。」

醫護人員穿著全套保護衣物避免受到感染。© Alexis Huguet/MSF

疫情監測及檢測工作面臨嚴峻挑戰

伊波拉疫情正在剛果民主共和國東部的伊圖里省、北基伍省（North Kivu）及南基伍省（South Kivu）蔓延，其中近95%的個案出現在伊圖里。多個國際組織正支援由該國衞生部領導的應對工作，但當地局勢動盪，令團隊難以接觸部分社區；即使在較穩定的地區，個案偵測、檢測、接觸者識別及傳播監測仍嚴重不足。該國衞生當局已正式呈報超過650宗確診個案及逾130宗死亡，然而無國界醫生警告，相關數字很可能只反映實際情況的一部分。與此同時，鄰國烏干達的衞生當局亦已呈報19宗確診個案。

懷特表示：「儘管近期實驗室檢測能力有所提升，並已有數百套專門針對本迪布焦病毒（Bundibugyo virus）的流動檢測套裝運抵剛果民主共和國東部，但檢測工作仍是目前應對行動中最顯著的弱點之一。許多社區仍難以獲得檢測套裝，特別是受持續衝突影響的地區。同時，治療中心在接收化驗結果時亦持續面對嚴重延誤。若未能提供更快速、更普及的檢測，我們將難以在早期發現個案並有效控制疫情。」

雖然北基伍及南基伍呈報的確診個案數目相對較少，但同樣面對監測及檢測方面的挑戰。在北基伍，目前僅有一間實驗室可處理血液樣本檢測，過程需時數日；加上缺乏自動化系統將結果傳送至醫療設施，或需近一周才能取得化驗結果。

維持常規醫療護理同樣重要

在疫情爆發的地區，數以百萬計民眾長期生活於持續衝突、反覆流離失所、醫療護理不足及人道援助有限的困境中，上述因素均嚴重削弱應對能力，並導致病毒更容易傳播。對許多社區而言，今次疫情只是眾多長期未獲妥善處理的公共衞生危機之一。無國界醫生強調，當地的孕婦仍需要產科護理、兒童仍需要接種疫苗、病人亦需要接受瘧疾和霍亂治療，因此維持常規醫療護理與控制疫情同樣重要，亦有助支援伊波拉疫情監測。

社區信任在應對工作中起關鍵作用

在無國界醫生工作多年的伊圖里，組織觀察到社群中瀰漫恐懼與不信任，部分居民更對突然出現的伊波拉病應對團隊保持警惕。無國界醫生在剛果民主共和國的緊急項目統籌馬南楚亞（Frederic Lai Manantsoa）表示：「單靠設立應對工作和解釋疾病資訊，並不足以建立社區信任。我們必須聆聽民眾的顧慮，並讓社區參與和制定應對方案。」

無國界醫生表示，是次伊波拉疫情仍有機會受控，但行動時機正逐漸收窄，各方必須立刻加強診斷、監測、醫療護理可及性以及社區參與。組織敦促當局及所有參與應對工作的持份者，盡一切辦法促進醫護人員及物資調動，確保展開與這場危機規模相稱的應對工作。

一名實驗室技術員示範如何使用新設的伊波拉病毒檢測儀器。© Anna SCHÖNHOFER/MSF

有關無國界醫生的伊波拉疫情應對工作

自疫情爆發以來，無國界醫生已在伊圖里、北基伍及南基伍省的布尼亞（Bunia）、蒙布瓦盧（Mongbwalu）等多地設立伊波拉病治療中心，並在其支援的醫療設施中加強感染防控措施，現正籌備設立更多隔離及治療設施。

同時，組織正開展一系列關鍵工作，包括與社區互動、支援疫情監測、向醫護人員提供感染防控培訓、支援安全且具尊嚴的喪葬、向醫療設施提供設備及藥物，以及確保在伊波拉疫情以外仍能維持基本醫療護理。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。