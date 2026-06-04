伊波拉｜民主剛果疫情惡化　11名病人逃離隔離中心　安葬團隊遇襲

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）東部伊波拉（埃博拉/Ebola）疫情持續惡化，一支埋葬團隊在試圖安葬伊波拉死者時遇襲，另有11名伊波拉患者從隔離中心逃走，疫情已蔓延至新的衛生區，加劇防疫難度。



彭博社報道，根據民主剛果當局星期三（6月3日）發布的疫情報告，在南基伍省（South Kivu）卡塔納鎮（Katana），一支負責安全埋葬伊波拉死者的團隊遭到襲擊，工作人員被迫棄下棺木撤離，死者遺體隨後由社區居民處理。衛生官員警告，此舉可能導致新的傳播鏈。

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在疫情重災區伊圖里省（Ituri），11名病患從隔離設施逃離，當地武裝組織活動持續影響人道援助與疫情追蹤。

伊圖里省的林巴（Rimba）成為新增疫區，使伊圖里省受影響衛生區增至17個，全國增至25個。報告警告，疫情正顯示出「活躍的社區傳播」。

世衛組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）星期三（6月3日）結束對疫區訪問後說，目前疫情應對仍落後於傳播速度，但在民主剛果政府主導下正逐步追趕進度：「結束疫情的關鍵不只是生物醫學，更在於領導力、社區信任與合作。」

2026年5月30日，世界衛生組織總幹事譚德塞訪問民主剛果伊波拉疫情重災區。圖為他抵達伊圖里省首府布尼亞（Bunia）機場的一刻。（Reuters）

截至目前，民主剛果已累計363宗確診病例及62宗死亡病例，星期二（6月2日）新增19宗確診病例。

受伊波拉疫情影響的三省共有逾4200名密切接觸者接受追蹤，但過去24小時，監測小組僅聯繫到其中不到一半的人。

一名民主剛果確診患者曾前往阿聯酋和烏干達

世衛組織星期三（6月3日）披露，一名民主剛果確診患者曾前往阿聯酋後再抵達烏干達（Uganda）。

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譚德賽在記者會上說，這名剛果居民是烏干達境內15宗確診伊波拉病例之一。

他也說，世衛組織正與烏干達和阿聯酋合作，「收集更多訊息，評估旅行期間的暴露風險，並協助開展接觸者追蹤工作」。

世衛組織稱，阿聯酋已有16人、烏干達58人因可能接觸病毒而被隔離觀察。

截至6月2日，阿聯酋的被隔離人員均未出現症狀；烏干達則累計15宗確診病例和一宗死例。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】