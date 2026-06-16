美國伊朗達首階段協議　王毅：遠非終點　第二階段談判難度將更大

撰文：成依華
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中國外長王毅6月16日晚上同巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）通電話。中方指，王毅祝賀巴基斯坦推動伊美達成第一階段諒解備忘錄，又指目前的共識遠非終點，而是新的起點，可以預見同第一階段相比，第二階段談判的難度將更大。

中國外交部指，達爾通報伊朗與美國達成第一階段諒解備忘錄情況，感謝中方在過去幾個月同巴方保持密切溝通，對巴方斡旋努力予以寶貴支持，巴方期待同中方繼續溝通協調，維持當前和談勢頭，共同為實現地區持久和平穩定發揮積極作用。

王毅祝賀巴基斯坦推動伊美達成第一階段諒解備忘錄，強調為和平而努力是包括中巴在內所有國家應盡的國際責任，只要和平還有希望，就值得為此付出，戰事發生以來，中方同各方開展接觸，積極止戰促和，從一開始就力挺巴方，向各方強調巴是值得信賴的斡旋者，也以自己的方式分別做了伊朗和美國工作。

中國外長王毅2026年2月14日在慕尼黑安全會議上演講（Reuters）

王毅：行百里者半九十

王毅表示，行百里者半九十，目前的共識遠非終點，而是新的起點，中東海灣地區持久和平仍需各方不懈努力，可以預見同第一階段相比，第二階段談判的難度將更大，但中方認為不能走回頭路，更不能重新訴諸武力。

他稱國際社會應當進一步為伊美談判提供助力，聯合國安理會等多邊機構也應發揮更大作用，中方一直主張地區國家要把前途命運掌握在自己手中，希望通過對話協商探討地區所有國家共同參與的和平安全架構，和平的大門既已打開，就不應再次關上，中東地區飽受戰火摧殘，中東人民值得擁有和平，中方願同巴方一道，勸和不停歇，促談不止步，為早日恢復中東和平穩定與發展繼續作出努力。

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