英國外相顧綺慧訪華晤韓正與王毅　稱願與中方持續坦誠對話

英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）訪問中國期間，6月2日在北京與中國國家副主席韓正和中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。



韓正表示，中英關係改善發展符合兩國人民利益，雙方要攜手承擔大國責任，加強戰略溝通，鞏固雙邊關係良好勢頭，不斷挖掘新機遇，孕育新動能，促進人文交流和民心相通，共同實踐真正的多邊主義，攜手推動全球治理體系改革，為世界注入更多穩定性與確定性。

顧綺慧稱，英中在經貿投資、人工智能、綠色發展、因應氣變等領域擁有廣泛共同利益和合作潛力，英方願同中方推動落實兩國領導人達成的重要共識，進行建設性對話與合作，共同因應挑戰。

英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）2026年6月2日發布自己訪問中國期間的照片。（X@YvetteCooperMP）

王毅指，目前，雙方各領域交往合作全面恢復，逐步進入正軌，值得倍加珍惜，中英要進一步溝通對標，落實好兩國領導人重要共識，錨定長期穩定的中英全面戰略夥伴關係這一定位，加強高層交往，推動形成更多務實可見的成果，為促進世界和平穩定、繁榮發展作出中英兩國的貢獻，為這個動盪不安的世界注入更多確定性。

顧綺慧對王毅說，當前國際局勢動盪複雜，英中作為聯合國安理會常任理事國，比以往任何時候都更需要加強對話合作，共同應對挑戰。英方願同中方一道，沿着兩國領導人確定的方向，密切高層交往，推動機制性對話，加深經貿、金融、能源、人工智能、氣候變化等領域合作。英方願同中方持續透過坦誠對話，建設性妥處分歧，促進英中關係健康穩定發展。