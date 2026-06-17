奧巴馬對特朗普伊朗協議潑冷水　認為難超越2015年核協議成果

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府處理伊朗問題的手法表示懷疑，認為即便美伊達成新協議，也很難在實質上明顯優於他2015年達成的伊朗核協議。



美國廣播公司（ABC）報道，奧巴馬是在特朗普宣布美伊達成新協議前一天接受ABC專訪時，發表上述看法。

奧巴馬說：「我懷疑，任何由此產生的協議，會與我們當初達成的協議有顯著不同，或有明顯改進。那份協議是我們長時間努力爭取而來的，後來卻由美國選擇退出。」

特朗普2018年退出奧巴馬政府2015年簽署的伊朗核協議，並稱那是「史上最糟糕的協議」。

特朗普6月14日宣布，美國與伊朗已達成協議，將重開霍爾木茲海峽並結束美國海上封鎖。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）迪隨後證實，協議已敲定，並將於周五（19日）在瑞士簽署。

特朗普政府一名高級官員曾說，新協議將重開霍爾木茲海峽，並讓伊朗逐步結束核計劃，同時把伊朗的高濃縮鈾交由美國處理。不過，協議的具體細節目前仍不清楚。

奧巴馬也呼籲決策者優先考慮外交途徑。

他指出，在許多棘手的外交政策問題上，認為可以靠恫嚇或轟炸解決問題，或許一時看似有吸引力，但更重要的是花時間探索外交可能，達成雖不能解決全部問題、但可解決八九成問題並避免戰爭的協議。

「你會以為我們早該吸取這個教訓了，但似乎每隔一段時間，我們又得重新再學一遍。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

