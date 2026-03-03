伊朗局勢｜網民翻特朗普13年前批奧巴馬貼文：談判能力弱才打伊朗
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國與伊朗的導彈及核談判破裂後，以色列與美國對伊朗展開大規模軍事行動，戰況截至3月2日仍未緩和。對此，有網民翻出美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）13年前批評時任總統奧巴馬（Barack Obama）會因缺乏談判技巧而攻擊伊朗的社交媒體貼文以作嘲諷。
英國《獨立報》（The Independent）2月28日報道，特朗普在2012年和2013年期間，多次在社交媒體X發文暗示奧巴馬會因各種原因而對伊朗發動戰爭，其中一條便是上述被網民轉載的貼文。
被網民轉載的特朗普舊貼文：
特朗普早於2012年1月17日已發文，認為奧巴馬會為了連任而攻擊伊朗；他同年再數度發文，預測後者會為了當年舉行的美國大選而攻擊伊朗。
特朗普在該選舉過後，未有放棄批評成功連任的奧巴馬，但開始轉用一系列其他理由。他2013年11月11日發布了這次被網民翻出來的貼文，並寫道：「記住，我很久以前就預言過，奧巴馬總統會因為缺乏談判技巧而攻擊伊朗！」
報道指，特朗普本人並非其政府中唯一對伊朗問題發出前後矛盾訊號的人，副總統萬斯、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、白宮副幕僚主任米勒（Stephen Miller）等人在上任前皆曾對前朝政府發動大規模戰爭表示不滿。
伊朗稱已關閉霍爾木茲海峽 揚言打擊通過船隻 美媒：美軍否認伊朗局勢｜美軍：已打擊伊朗境內1250目標 陣亡美軍增至6人魯比奧：將公布措施緩解油價上漲問題 攻伊非為推動政權更迭黎巴嫩稱以軍空襲釀52死逾150人傷 下令真主黨解除武裝