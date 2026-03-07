奧巴馬出席民權領袖葬禮 演說暗批特朗普 斥民主制度遭日漸侵蝕
撰文：韓學敏
美國前總統奧巴馬（Barack Obama）周五（3月6日）在已故民權領袖傑克森（Jesse Jackson）的葬禮上，不點名地批評特朗普政府，指美國民主制度每日遭受新侵蝕，法治與公理正遭踐踏。
「我們活在一個難以擁抱希望的時代，」奧巴馬在芝加哥的葬禮致詞中表示：「每日醒來都面對對民主制度的新攻擊、法治的挫折及對基本禮儀的冒犯。」他隱晦地批評特朗普政府鼓動人民相互恐懼與對立，並讓「貪婪與偏見被頌揚，欺淩與嘲諷偽裝成力量」。
前總統拜登（Joe Biden）亦加入批評，稱現任政府「不擁有我們所堅守的任何價值觀」，並稱讚傑克森「曾爲美國的靈魂而戰」。前總統克林頓（Bill Clinton）亦出席葬禮，但其悼詞未提及特朗普。
現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）未出席儀式，但早前在社交平台發文讚揚傑克森是「極具魄力的人物」，並指其對奧巴馬當選貢獻良多，但「未獲其認可或功勞」。
84歲的傑克森於上月因神經退化性疾病去世，其民權工作被譽為包括奧巴馬在內的非裔政治家鋪平道路。克林頓曾於2000年授予其總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）。
