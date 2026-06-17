特朗普：不滿以軍襲擊黎巴嫩　籲以色列讓敘利亞對付真主黨

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月16日（周二）在法國出席七國集團（G7）峰會時表示，他與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）有着「良好的關係」，但上週末以軍對黎巴嫩的襲擊是「惡毒和過分的」。特朗普又提議以色列應該讓敘利亞去對付真主黨（Hezbollah）。



美國與伊朗14日（上周日）透過電子方式簽署諒解備忘錄，雙方預計19日（周五）將在瑞士舉行正式簽署儀式。

以色列上周末向貝魯特的真主黨指揮中心發動攻擊，差點讓這項協議擱淺。伊朗其後表示，這些攻擊可能會讓協議複雜化，導致特朗普緊急呼籲「各方」停止軍事行動。

特朗普認為敘利亞政權能代替以色列對付真主黨：

據《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）報道，特朗普16日表示，內塔尼亞胡「必須在黎巴嫩問題上更加負責」。

特朗普指：「我不喜歡在我們簽署協議前兩小時，黎巴嫩貝魯特發生襲擊事件。」他還形容這次襲擊「惡毒」，稱其「太過分了」。

特朗普其後強調，他和內塔尼亞胡關係很好，「我們正在討論一些細節問題」。

他認為：「你知道，凡事過猶不及，但我們一直保持非常有效的關係。假如沒有我們，沒有美國，就沒有以色列。沒有我，就沒有以色列，因為沒有其他總統願意做我所做的事。」

特朗普坦承，以色列與真主黨的戰爭「持續太久了」。

2026年6月16日，法國埃維昂萊班，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在七國集團峰會期間與卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani，左）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

特朗普強調：「太多人因此喪命，你沒必要每次為了搜捕一個人就拆掉一棟公寓大樓，因為那些公寓大樓裏面住着很多人，而且我可以告訴你，他們並非全是真主黨成員。我建議以色列讓敘利亞來對付真主黨，因為說實話，我認為他們能做得更好。」