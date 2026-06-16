世界盃｜特朗普據報獲允冠軍頒獎後留步 霸C位尷尬一幕將重演？
撰文：劉耀洋
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英國體育廣播電台talkSPORT於6月15日報道，國際足協（FIFA）不止破例允美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2026世界盃決賽當日親自為獲勝球隊頒獎盃，還允許他自行選擇是否留步，與獲勝球隊一起舉盃慶祝。白宮內部人士認為，特朗普將選擇留步，意味着他去年7月在世界冠軍球會盃（FIFA Club World Cup）頒獎時無視指示，堅持在台上「霸C位」與衛冕隊伍球員興祝的尷尬一幕很可能將重演。
國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）此前曾表示，特朗普將在7月19日決賽當日現場為獲勝球隊頒發獎盃，打破過往的慣例。過去獎盃通常放在底座上，由獲勝球隊的一名成員將其帶到慶祝台上。
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talkSPORT於15日引述消息人士稱，FIFA現在甚至允許特朗普自行決定屆時是否留步慶祝，抑或與其他人一起在旁觀看。
類似的情況去年7月世冠盃期間已發生，特朗普當時上台頒獎給冠軍隊伍、英超球會車路士後，無視恩芬天奴請他離開頒獎台的肢體語言，反而站在球員列斯占士（Reece James）身邊，與一眾車路士隊員一起慶祝冠軍。恩芬天奴眼見特朗普無意下台，只好尷尬行回去與後者及車路士一起慶祝。
如果白宮內部人士的判斷屬實，頒獎嘉賓與冠軍一起慶祝的罕見畫面，很有可能在世界盃決賽當日重演。
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