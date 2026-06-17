俄羅斯軍艦向英國遊艇開火示警 稱為防止發生碰撞
撰文：韓學敏
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俄羅斯國防部6月16日表示，一艘俄軍護衛艦在英倫海峽航行期間，向一艘懸掛英國國旗的遊艇鳴槍示警，理由是該遊艇處於「危險航向」，可能與俄艦發生碰撞。事件發生在懷特島以南約20海里（32公里）處，位於英國領海之外。
俄方聲明稱，「格里戈羅維奇海軍上將（Admiral Grigorovich）」號護衛艦發現上述遊艇正以「危險航向」接近，多次嘗試無線電聯繫未獲回應，隨後發射信號彈仍未引起注意。當遊艇駛至距俄艦僅150米時，艦長下令以小型武器「沿其航向」開火警告。遊艇其後改變航線離開。
英國國防部表示，涉事俄羅斯護衛艦格在懷特島對出海域，向一艘接近的英國註冊遊艇開火示警。發言人指，此一警告射擊並非瞄準英國船隻，而是「防止可能發生的碰撞」。
事發時，英國皇家海軍巡邏艦默西號（HMS Mersey, P283）正在附近監視該俄艦行動。英國國防消息人士稱，俄艦當時處於漂航狀態而非動力操縱，可能使其感到更易受威脅，因而決定鳴槍示警。
此次事件發生在英國首相施紀賢（Keir Starmer）宣布英軍首次在英吉利海峽攔截一艘與俄羅斯「影子艦隊」相關油輪的兩天後，但官方未將兩者關聯。目前，涉事遊艇未有傷亡或損壞報告，並已繼續其航程。
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