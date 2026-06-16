12億英鎊投資打水漂？英國政府推動鋼鐵國有化恐讓中企血本無歸

2026年6月10日，是一個對中國鋼鐵產業乃至全體中國出海企業無比黑暗的日子。



上個月，英國政府推動一項立法，即《鋼鐵工業（國有化）法案》。目前該法案在下議院已通過，正在上議院走流程。

有句話叫「為了這碟醋，包了一頓餃子」。《鋼鐵工業（國有化）法案》是這餃子，醋就是河北敬業鋼鐵收購的英國鋼鐵公司。

《鋼鐵工業（國有化）法案》（UK Parliament）

按圖了解英國工業如今的情況：

簡單來說，這個法案生效後英國政府可以「合法地」搶走敬業集團投資、收購的英國鋼鐵公司。直接明搶吃相太難看，就立個法再搶，簡直就是當代的海盜「私掠許可證」。

實際上，早在去年5月，英國鋼鐵公司的控制權就已經不屬於敬業集團了。您猜怎麼着，也是先立法再動手——《2025年鋼鐵工業（特別措施）法》，老倫敦正米字旗就一個地道！

2026年6月10日，河北敬業集團發布聲明，要求英國政府就被搶走的英國鋼鐵公司做出賠償。

敬業鋼鐵有限公司（敬業集團官網）

說實在的，我對此不抱太大希望，因為《鋼鐵工業（國有化）法案》有一條是這麼寫的：沒有任何規定可以阻止賠償方案條例產生導致任何人無法獲得任何賠償的效果。

法條的英文原文極其拗口複雜，展現了英語各種類型從句的魅力。翻譯翻譯，就是敬業集團最後拿不到任何賠償，是完全合規合法的。

這一切還要從去年4月說起：英國本土最後兩座還能煉鐵的高爐，近年來因虧損嚴重而決定在4月份停爐。這兩座高爐的所有者，正是英國鋼鐵公司。

曾經地表工業實力最強的國家英國，在去工業化的路上一路狂飆，有望成為全球七大工業國（G7）中首個不能煉鐵的國家。

不僅僅是鋼鐵行業，英國的工業家底，現如今已經越來越少了。

英國特色的無底洞

2020年3月，河北敬業集團正式宣佈以7000萬英鎊的價格收購英國鋼鐵公司100%股權，入主了這家歷史悠久的鋼鐵企業。

早在2007年，印度塔塔集團就曾收購英國鋼鐵公司，隨後又在2016年以僅1英鎊的價格將其售出。直到被敬業集團收購前，英國鋼鐵一直處在破產、找買家的狀態。

英國鋼鐵前身為塔塔集團旗下企業。（公司Facebook）

敬業集團收購後，累計投入了近12億英鎊，但由於美國鋼鐵關稅、英國電費高企等因素疊加，英國鋼鐵至今仍陷於虧損狀態，平均每天要虧損約70萬英鎊。

也就是說，眼睛一睜一閉，就要白白燒掉將近七百萬人民幣，就算是家裏有礦也遭不住這麼造。

這家位於斯肯索普的鋼鐵廠擁有四座煉鐵高爐，分別以英國曆史上的四位女王命名：維多利亞、瑪麗、安妮和貝絲（伊麗莎白的暱稱），目前還能煉鐵的是貝絲與安妮。

由於虧損嚴重，敬業集團原計劃關停這兩座高爐。但高爐可不是說關就關的，關停後，冷卻凝固的鐵水和爐渣會堵住高爐底部，造成嚴重的經濟損失。

所以，高爐得24小時燒着，即使短期不用，也需要下少量原料燜爐。但這兩座高爐都是20世紀50年代建成的，技術過於老舊，又是污染物與二氧化碳排放大戶，放在中國肯定屬於「落後產能」，早就被淘汰了。

但這可是英國最後兩座還能用鐵礦石煉鐵的高爐，這就有了特殊意義。英國政府接管後，如何處理這倆燙手山芋，仍然是個難題。

2025年4月14日，英國斯肯索普，英國鋼鐵工廠高爐全景。（Reuter）

高爐是用來把鐵礦石煉成生鐵的。但生鐵存在很多缺點，一般不能直接用，還得繼續煉成鋼。

而煉鋼除了生鐵外，還可以用廢鋼鐵，相當於回收利用。所以，如今英國並不是完全不能煉鋼，準確說，是即將失去用鐵礦石煉鐵的能力。

2024年，全英國煉出來約400萬噸粗鋼，大致相當於我國唐山市不到半個月的產能。曾經的世界最強工業國落魄至此，實在是令人唏噓。

1950年，英國製造業在GDP的佔比還有35%，到了2022年就只有不到10%了，幾乎是世界主要發達國家中最低的。

縱觀戰後英國工業的變遷，在工黨與保守黨的輪流坐莊的背景下，英國國內的企業在國有化、私有化、再國有化與再私有化之間反覆橫跳。

本文的主角英國鋼鐵公司，就是在1967年工黨執政的大背景下，由14家鋼鐵企業整合而來的大國企。到了1988年，撒切爾夫人的保守黨政府又主導了其私有化。

彼時，保守黨政府大刀闊斧推進國企私有化進程，把製造業甚至是關係到國計民生的產業也都私有化、向資本開放。

資本的特點，是什麼掙錢多幹什麼，什麼掙錢快乾什麼，製造業哪有玩金融來錢快？於是英國就在脱實向虛的路上一路狂飆。

英國將倫敦打造成了世界重要的金融中心，而代價是將工業革命以來建成的寶貴資產不停放血，曾輝煌一時的英國汽車工業就是其中之一。

被列強瓜分的英國汽車

英國的汽車工業過去還是相當強的，勞斯萊斯、賓利、路虎、捷豹、蓮花、阿斯頓馬丁、名爵、迷你等英國品牌，放在汽車史上也是響噹噹的存在。

但進入21世紀後，這些英國品牌基本被賣得差不多了，不少企業還被賣了好多次。

其中，勞斯萊斯和迷你分別在1998年、2000年賣給了寶馬，而賓利則被賣給了大眾，2008年捷豹與路虎甚至被賣給了印度塔塔汽車。而經歷過7次破產的阿斯頓馬丁目前由加拿大和沙特財團控股。

英國蓮花汽車（蓮花官網）

跟我們有關的，就是蓮花歸屬了吉利集團，名爵（MG）歸屬了上汽集團（背後也是一段曲折的故事）。這兩年，MG在英國賣得風生水起，2024年賣了8.2萬輛，約佔英國新車銷量的4.18%，其中近27.2%是新能源車。

MG的純電動小車MG4（國內叫MG Mulan）在外網上被各種吹爆，相比之下在國內可以說是毫無波瀾，只能說英國人真的沒吃過什麼新能源「細糠」。

還有誕生於1959年的經典迷你，採用了橫置發動機、前輪驅動的佈局，成功地在比浴缸大不了多少的車身尺寸內實現了超大的空間利用率。

迷你被寶馬收購以來，一直在英國牛津的工廠生產，因此還繼續打着「純正英倫」的旗號。進入新能源時代以後，迷你也推出了純電動版本，不過並沒有選擇在英國生產，而是放在了寶馬與長城汽車在張家港的合資企業光束汽車這邊。

寶馬把純電動迷你放在中國生產、出口全球的原因，主要還是成本。一般來說，動力電池的成本能佔整車成本的將近40%，而恰好中國的動力電池擁有更強的成本優勢。

如今，勞斯萊斯、賓利雖然還在英國工廠生產，但發動機、變速箱等動力總成部分卻來自德國。英國這邊只能做點奢華內飾，來裱糊一下所謂的「工匠精神」。

一個最有名的例子，就是給勞斯萊斯車身側面畫線的老師傅。據說每一輛車身的腰線都是由一位經驗豐富的老師傅純手工繪製。畫這一條線要近10萬美元，整個車間只有這老爺子一個人能幹這活兒。

為勞斯萊斯汽車繪製定製腰線的馬克．考特（rolls-roycemotorcars.com）

按說人手畫的，怎麼也不可能比機器畫的還精準，但人家主打一個不準有不準的情緒價值，溢價就這麼產生了。

汽車製造業的衰退，還只是英國去工業化的一個縮影。像軍事工業這種國之重器，按說國家應該非常重視，但實際上也是不出意外地拉胯了。

那個船堅炮利的大英去哪兒了？

作為一個區域強國，英國的軍工實力乍一看還挺全乎，航母、驅逐艦、核潛艇、導彈、戰機、裝甲車、自行火炮這些武器裝備也還能做。

2025年6月24日，新加坡，圖為英國航母威爾斯親王號停駐在濱海灣郵輪中心附近。（Reuters）

不過用《紅樓夢》裏的話來說，英國的軍工屬於是「如今外面的架子雖未甚倒，內囊卻也盡上來了」，意思就是外表看着還行，但是內在已經一塌糊塗。

就拿「大國重器」核潛艇來說，英國在1998年開始造「機敏級」攻擊核潛艇時，突然發現自己快造不了了。原因是1991年冷戰結束後地緣衝突壓力驟減，接近十年的荒廢使得英國設計、製造核潛艇的人才凋零，新血又補充不上來。

在美國通用動力的協助下，可算是把「機敏」級核潛艇給造出來了。然而首艦「機敏」號核潛艇在2007年首次海試期間就發生故障，返廠大修。

2017年，英國皇家海軍包含3艘「機敏」級在內的7艘攻擊型核潛艇竟全部趴窩，無法正常出海執行任務。原因就是「機敏級」先天就全身都是病。2016年「機敏級」的「伏擊」號還在直布羅陀海域與一艘商船對撞，後續維修更是雪上加霜。

其中「勇敢」號的維護時長甚至已經超過了服役時長（Royal Navy）

水面艦艇這塊，6艘45型驅逐艦「頂個球級」，近年來也是故障頻發而趴窩在港內。45型驅逐艦配備了綜合電力系統（IPS），簡單說就是傳統艦船是主機驅動螺旋槳，而45型驅逐艦是主機發電，再用電力驅動電動機帶螺旋槳。

這套系統看上去很美好很先進，但實際運行起來完全不是那麼回事。2017年，全部6艘45型驅逐艦都因為這個綜合電力系統的故障而無法出航，變成了「存在艦隊」，屬實是現了大眼。

不僅核潛艇、驅逐艦這種先進軍事裝備問題頻出，英國現在連火炮的炮管都無法制造，屬於是貽笑大方了。

2023年，英國軍工企業BAE發表聲明，由於生產線關閉、製造設備缺乏，已不再具備生產火炮身管的能力，未來其挑戰者-2型主戰坦克、AS-90自行榴彈炮的火炮身管壽命一旦耗盡，就只能用庫存貨代替了。

挑戰者2坦克（Reuters）

要說英國工業現在比較像樣的家底兒，似乎只有羅爾斯．羅伊斯的航空發動機還算站得穩、敲得響了。

而工業革命搖籃城市曼徹斯特、伯明翰、利物浦、紐卡斯爾等，如今被世人熟知的，似乎只有足球了。

本文開頭提到的英國即將失去煉鐵能力這事兒，就是英國漫長的去工業化進程的一個縮影。畢竟金融資本來錢太快、太容易，相比之下搞工業實在過於辛苦，不行還可以「造不如買、買不如租」不是？

英國的去工業化給了世界一個巨大的警示：一旦工業實力退化，想再恢復不能說毫無可能，但也是難於上青天。

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