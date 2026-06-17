英國再以涉俄羅斯為由制裁中國實體　中方提嚴正交涉促立即糾錯

英國本周以向俄羅斯提供關鍵軍事裝備為由對多個實體實施制裁，其中包括4家中國實體。中國駐英國大使館回應稱，中方堅決反對英方實施沒有國際法依據的單邊制裁、損害中國企業權益，已向英方嚴正交涉。



中國駐英國使館發言人周二指出，在烏克蘭危機問題上，中方一直致力勸和促談，嚴格管控軍民兩用物項出口。中俄正常交往合作不應受到干擾和影響，敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對中國實體的制裁。中方將採取必要舉措堅決維護中國企業合法權益。

發言人還敦促英國立即糾正錯誤，撤銷對有關中國實體的制裁，並稱北京將採取必要舉措堅決維護中國企業合法權益。

資料圖片：這張插圖拍攝於2023年10月9日，圖中顯示俄羅斯國旗、股票圖表和抽油機微縮模型。（Reuters）

英國政府周二公佈新一輪對俄制裁措施，目標包括俄羅斯用於規避制裁的「影子船隊」及相關金融網路，同時打擊位於中國、泰國和土耳其等第三國、被指為俄羅斯提供關鍵軍事裝備的企業和機構。