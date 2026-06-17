熊出沒︱東京因應首都圈威脅日增　計劃解除實施20年「殺熊禁令」

綜合日媒報道，因應首都圈熊患問題日益嚴重，東京都政府計劃2027起解除實施20年的亞洲黑熊狩獵禁令。日本曾因黑熊數量稀少，在2008年將其列為保護動物、嚴禁獵殺。對此，東京將召開專家審議會，敲定狩獵區域、捕獵限額，推行獵人培育計劃，還將出台分區隔離、環境整治、跨縣聯合行動等管控措施。



報道稱，東京都的亞洲黑熊原本主要棲息在與埼玉縣、山梨縣交界的奧多摩山區。過去由於數量極其稀少，面臨滅絕危機，東京都政府在2008年發布禁令，將黑熊列為受保護對象並嚴禁捕殺。

不過，黑熊棲息地近年持續擴張，且在2025年秋季起市區頻發熊出沒，今年5月更是出現民眾重傷、疑似熊襲擊致死案例。相關統計顯示，2025年東京黑熊出門記錄達212宗，較2023年的114宗近乎翻倍，熊群數量顯著增長。

2026年6月9日，日本栃木縣首府宇都宮市，一場持續數日的獵熊行動終於結束。最終，這頭重達100公斤的黑熊被麻醉槍擊中後被捕獲，緩解了當地居民的恐慌。從電視台的影片可見，黑熊體型龐大，需要五個人才能將它抬上貨車運走。（網絡圖片）

環境省指出，截至2021年度，東京都內持有第一種獵槍執照（可使用萊福槍等大威力獵槍）的獵人約3800人，相較於2003年度減少了將近2000人。雖然因為熊患問題嚴重，環境省去年9月就已經啟動「緊急槍獵」制度，但相關法規僵硬，規定只能在「市區且對人身安全有立即性的迫切危害下」才能開槍。