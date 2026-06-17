Netflix《鐵拳教育》大熱掀爭論　首爾教育監：反對以暴制暴

Netflix韓劇《鐵拳教育》大熱，劇內討論校園霸凌、教師遭家長施壓後輕生、考題泄漏等韓國社會現實問題，更出現「教權保護局」督察以非常手段懲治欺壓他人的學生等，引發熱議，有人指大快人心，也有人作出批評，首爾市教育監鄭根埴表示，不該以暴力手段解決問題，指《鐵拳教育》呈現「法西斯主義」。



根據娛樂網站TUDUM於6月17日發布的資訊，韓劇《鐵拳教育》在6月8日至14日之間的觀看量達2110萬次，連續第二周登頂全球非英文類電視節目榜，在韓國、日本、泰國、土耳其等46個國家和地區也位居同榜榜首。

對於校園霸凌、教師遭家長施壓後輕生、考題洩漏等韓國社會現實問題，在劇中，韓國政府成立「教權保護局」以非常手段執法，不惜以包括暴力等非法手段嚴懲製造校園問題的學生與家長，在現實社會引起觀眾共鳴，部份人認為現實的韓國社會中應該也要設立教權保護局。

+ 3

首爾市教育監鄭根埴接受韓聯社採訪時則表示，他認為，不該以暴力手段解決問題，《鐵拳教育》呈現「法西斯主義」。

鄭根埴認為，雖然可以成立教權保護局，但劇中所採用的方法卻斷然不可行，就算要保護教權，也必須採取具有教育性質的方式。

他說，比起另外成立新組織，不如優先改善現有系統，實質保障教師與校園的權限，「應優先集中於恢復公共體系，尊重校園自律、且以法律與制度保護教師正當的教育活動。」