Netflix退出收購戰後 華納兄弟與派拉蒙簽1100億美元收購協議
撰文：劉耀洋
出版：更新：
Netflix於2月26日宣布不會提高對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的收購報價後，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）翌日與華納兄弟簽署1100億美元（約8600億港元）的收購協議，正式結束Netflix與派拉蒙之間的收購戰。
路透社及美國全國廣播公司（NBC）27日報道，派拉蒙與華納兄弟當日發聯合聲明中表示，該交易已獲得雙方董事會一致批准，但之後仍須通過一系列其他成交條件，包括得到華納兄弟股東批准，預計相關投票表決將於2026年初春進行。
它們還在聲明中表示，合併後的公司將擁有超過15,000部影片的龐大影視版權庫，其中包括《權力遊戲》、《哈利波特》等電影劇集系列。
然而，派拉蒙尚未公布資產整合的具體細節，例如尚不清楚它是否會將美國有線電視新聞網（CNN）和哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞合併為一個新聞機構。
報道引述美國證券交易委員會文件指，Netflix雖放棄收購但並非空手而歸，從派拉蒙公司獲得了28億美元的「停戰」費用。
派拉蒙提高收購價後 Netflix宣布放棄併購華納兄弟探索彭博：華納兄弟考慮重啟與派拉蒙出售談判華納兄弟探索董事會再拒絕派拉蒙收購案 稱屬高風險槓桿收購派拉蒙獲甲骨文創辦人巨額擔保後 彭博：華納擬再拒絕派拉蒙收購