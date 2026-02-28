Netflix退出收購戰後　華納兄弟與派拉蒙簽1100億美元收購協議

Netflix於2月26日宣布不會提高對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的收購報價後，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）翌日與華納兄弟簽署1100億美元（約8600億港元）的收購協議，正式結束Netflix與派拉蒙之間的收購戰。



路透社及美國全國廣播公司（NBC）27日報道，派拉蒙與華納兄弟當日發聯合聲明中表示，該交易已獲得雙方董事會一致批准，但之後仍須通過一系列其他成交條件，包括得到華納兄弟股東批准，預計相關投票表決將於2026年初春進行。

2025年12月8日，美國加州洛杉磯，圖為一棟印有派拉蒙（Paramount）標誌的大樓，背後是象徵荷里活（Hollywood）的標誌。（Reuters）

它們還在聲明中表示，合併後的公司將擁有超過15,000部影片的龐大影視版權庫，其中包括《權力遊戲》、《哈利波特》等電影劇集系列。

然而，派拉蒙尚未公布資產整合的具體細節，例如尚不清楚它是否會將美國有線電視新聞網（CNN）和哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞合併為一個新聞機構。

2025年12月8日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）、Netflix與華納兄弟（Warner Brothers）的標誌。（Reuters）

報道引述美國證券交易委員會文件指，Netflix雖放棄收購但並非空手而歸，從派拉蒙公司獲得了28億美元的「停戰」費用。