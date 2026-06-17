劉忍從柬埔寨押解回國　為陳志集團骨幹成員　涉詐騙非法拘禁等罪

中國央視新聞報道，近日在柬埔寨有關部門大力支持下，中國公安部派出工作組，將陳志犯罪集團重要骨幹成員劉忍從柬埔寨金邊押解回國。報道指這是中柬執法合作取得的又一戰果。



報道稱，經查，2016年，陳志指揮劉忍等人在柬埔寨創立金貝集團，營運多個網絡賭博平台，對中國境內公民大肆招賭吸賭，2020年以來，金貝集團在柬埔寨經營電詐園區，大肆實施電訊網絡詐騙犯罪，涉案金額特別巨大。此外劉忍還涉嫌非法拘禁、故意傷害等嚴重暴力犯罪。目前，劉忍已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

央視指，今年以來，針對柬埔寨涉中國電訊網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，中國與柬埔寨警方不斷加深務實執法合作，強力清剿電詐園區和詐騙窩點，緝捕重大「金主」骨幹，有力壓縮犯罪生存發展空間。

截至目前，柬方已向中國方面遣返2萬餘名涉詐人員以及多名命案犯罪嫌疑人，公安部已部署山西、山東、湖南、重慶、四川、貴州、甘肅等10餘個省市公安機關全力開展偵辦工作。

公安部有關負責人表示，對於跨國電訊網絡詐騙犯罪，中國公安機關將始終保持嚴打高壓態勢，持續深化與相關國家執法合作，推動聯合打擊工作向縱深發展，堅決鏟除犯罪窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，不斷鞏固打擊工作成效。