陳志被捕｜柬埔寨政府證實太子集團創辦人引渡中國　剝奪其柬國籍

柬埔寨內政部1月7日證實，太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）已經被捕，並引渡到中國。部門又指，陳志已於2025年12月被正式剝奪柬埔寨國籍。



內政部公告稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國主管部門請求，柬埔寨近日逮捕太子集團創辦人陳志等3名中國公民，並引渡至中國。

【太子集團陳志調查・專頁】

柬埔寨內政部公告英文版（柬埔寨內政部網站）

公告指出，3名中國人員分別為陳志、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。有關行動於今年1月6日執行。在此之前，柬中兩國執法部門已就相關案件開展數個月的聯合調查與合作。

柬埔寨內政部同時表示，根據《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令被正式剝奪柬埔寨國籍。

2022年初，圖為柬埔寨太子集團創辦人陳志（左）與柬埔寨前總理洪森（右）舉行會面。（太子集團領英網站）

陳志因涉嫌參與大規模詐騙及洗錢等跨國犯罪被美國司法部起訴，他也被多國採取行動，包括韓國祭出制裁行動、泰國查封其資產、新加坡凍結陳志旗下企業資產等。

陳志1987年生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起擔任太子集團董事長，在30多國經營數十家公司，太子集團被指表面主要業務包括房地產開發、金融服務及消費服務，但實際上陳志涉經營跨國犯罪集團，遭指控在柬埔寨境內建立詐騙園區，通過販賣人口網騙及電騙獲利。

按照美國的起訴書，陳志的犯罪手法是所謂的「殺豬盤」，再結合強迫勞動。集團涉嫌在柬埔寨多地設詐騙基地，透過社交媒體通訊軟件，以高薪厚職或虛假投資機會引誘來自世界各地的受害者，包括美國甚至是韓國。

2025年10月22日，圖為美國起訴陳志及其柬埔寨太子集團，起訴書中列出電訊詐騙園區內，用於詐騙的手機牆。（美國司法部網站）

太子集團2025年11月則曾發聲明指，太子集團及陳志從未參與任何非法活動，稱近期的指控毫無根據。