美國沒收陳志900億元比特幣被指「黑吃黑」　律師質疑程序合法性

涉嫌從事跨國電騙活動的太子集團（Prince Group）創辦人陳志在柬埔寨被捕，並引渡至中國接受調查，同一時間，他過去遭美國政府沒收的一筆巨額、市值達到近900億港元的比特幣（Bitcoin）再引來注意，中國政府部門曾發表報告，質疑是國家級黑客組織團操盤的「黑吃黑」事件，據內地傳媒報道，律師質疑有關司法程序的合法性。



圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

美國於2025年10月宣告起訴陳志，並已扣押約12.7萬枚比特幣，市值目前超過896億港元，至同年11月初，中國國家計算機病毒應急處理中心發表報告，指陳志曾在2020年12月底遭黑客攻擊，盜取逾12.7萬枚比特幣，此數額與美國政府宣告沒收的數目極相近。

中方報告指，該筆比特幣被盜後存放於鏈上錢包地址長達4年未動，直至2024年6月22日至7月23日期間，再次轉移到新的地址，然後再未有動向，報告稱，知名區塊鏈追蹤工具平台ARKHAM已將這些最終地址標記為美國政府持有，種種證據表明美方沒收的比特幣正是2020年案件中被盜的同一批，是典型的國家級黑客組織操盤的「黑吃黑」事件。

陳志詐騙案始末：

至陳志被捕後，美方沒收的這筆比特幣再引來關注，《中國新聞周刊》1月8日引述北京浩天律師事務所合夥人杜國棟指，關鍵不在於技術手段，而在於所謂「沒收」是否具有合法司法程序的支持。

他稱比特幣在多數司法管轄區已被認定為合法資產，可通過司法認定的「技術手段」追索，認為美方在追繳程序上是否存在瑕疵，有待進一步披露。

根據中方報告指，美國政府在起訴書尚未公布是如何獲取陳志巨額比特幣鏈上地址私鑰，指美國政府或早在2020年就已經通過黑客技術手段竊取陳志持有的12.7萬枚比特幣。