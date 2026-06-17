特朗普出乎意料簽署G7聯合聲明　統一援烏立場包括制裁俄羅斯

七國集團（G7）在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）召開峰會，各國領導人6月17日針對多個議題表態，包括將一致支持烏克蘭、決議加大對俄羅斯的施壓力度；支持美伊和解、推進能源供應多元化，以及加強金融調查以打擊犯罪等。



17日發表的峰會聯合聲明，G7「將堅定不移支持烏克蘭捍衛自由、主權和領土完整」，提到將升級對俄制裁，重點鎖定石油、天然氣領域，施壓俄羅斯戰爭經濟，並承諾升級對烏軍事援助，提供防空、遠程作戰裝備，考慮放寬軍工生產許可，助力烏克蘭提升戰力。

較令人意外的是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦簽署了該聲明，聲言將加強對俄羅斯石油的制裁。

2026年七國集團（G7）峰會於6月15至17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行。圖為6月16日，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基談話。（Reuters）

峰會對美伊達成的和解協議表示歡迎，認可其助力霍爾木茲海峽（ Strait of Hormuz）通航穩定，同時推動能源戰略調整，佈局多元供應路線、擴充能源儲備，借力加拿大產能降低對單一航道依賴，並支持英法牽頭的海峽護航任務。

此外，本次峰會聚焦跨國治理議題，針對非法活動，G7將全面調查、凍結、扣押含虛擬資產在內的相關資產，打擊有組織犯罪網絡。同時計劃搭建反毒品走私港口網絡，要求2026年11月前出台專項行動計劃，杜絕犯罪網絡滲透公共和私人機構。

2026年七國集團（G7）峰會於6月15至17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行。圖為6月16日，各國領導人合照。（Reuters）

峰會還順帶炒作東海南海爭議、台灣問題，並就癌症防治、伊波拉防控、兒童網絡安全以及稀土問題等多項全球議題達成合作共識。