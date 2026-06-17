G7淪「G6+1」？　伊朗與俄烏外還有中國衝擊2.0　歐洲恐再陷孤立

七國集團（G7）峰會15日正式在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）拉開帷幕，除了伊朗戰爭、俄烏衝突這兩個最突出的主題外，歐洲與中國的貿易問題預計也將成為此次峰會的焦點之一。自美國總統特朗普（Donald Trump）對華發動貿易戰、實施廣泛關稅後，原本對美出口的大量中國產品轉向亞洲和歐洲，歐盟迫切需要解決與中國的巨大貿易逆差。



「中國衝擊2.0」

數據顯示，即便在中美貿易戰下，中國去年仍然創下1.2萬億美元的全球最大貿易順差紀錄。

美國商務部報告指出，今年1月至4月中國商品出口至美國，較2025年同期下降37%。而今年1月至5月間，中國對27國歐盟的出口較去年同期增長16.4%。其中，北京海關統計數據顯示，法國對中國的貿易逆差從去年同期的33億美元上升至53億美元。德國同樣遭受嚴重衝擊。

就在此次峰會召開之際，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）公布，2025年中歐貿易逆差達到3600億歐元，相當於每天就產生10億歐元的進出口差額，創下新記錄，而貿易專家根據中方海關數據分析認為，逆勢將會維持。

習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

外媒將此稱為「中國衝擊2.0」——與2000年代不同，中國如今在全球製造業和高附加值產業中的份額更大。馬克龍今年警告，中國出口「正在事實上扼殺大部分的歐洲產業」，並指出歐洲「對此反應遲緩」，而這正是今次峰會所希望解決的核心問題之一。

G7 v.s. G2？

法國希望七國集團能協調對華貿易政策。今年3月，歐盟宣布將與美國和英國組成「鋼鐵聯盟」共同保護本國鋼鐵產業，但適逢中美貿易關係開始緩和、美國與盟國關係僵化的大背景下，美國未必會在更廣泛的貿易領域支持歐洲國家。

美國政治新聞網（Politico）本周報道披露華府態度，一名高級官員對該報稱：「美國並不等着世界手牽手找到協調的方式來應對（中國）。我們現在正透過各種措施採取行動。」

今年5月特朗普訪華期間，曾主動提及中美「G2」關係，並將其與七國集團相提並論：「他們有G7、有G8，而這是G2」。此外，特朗普在峰會期間對中國國家主席習近平大加稱讚，又在台灣問題上嚴守中方紅線，公開表示不希望看到台灣尋求獨立，這些都被外界視為特朗普營造與中方領導人友善關係的明顯跡象。

美國駐歐盟大使普茲德（Andrew Puzder）在習特會後曾在公開活動中表示：「我認為特朗普總統與習主席之間的關係是真實的。這可能會讓歐洲感到緊張。」

與此同時，美國與G7傳統盟國——英、法、德、意和加拿大的關係卻持續緊張。就在本次峰會召開前夕，特朗普威脅法國若對美國科技企業徵收數碼服務稅，美國將對法國葡萄酒徵收100%關稅，馬克龍隨後就表示不會因此屈服。

法國在此次峰會前一週，罕見召開了一次G7國家與中國官員的視訊會議，探討「全球經濟失衡」的問題，被視為是歐洲國家試圖以外交手段解決與中國的貿易不平衡。出席會議的中國副總理張國清當時呼籲營造自由便利的貿易環境，強調要客觀的看待各國的比較優勢，重申中國會堅定不移的擴大開放。《日經亞洲》引述法國官員指，這是法國在對華採取更強硬貿易政策前的最後一次外交努力。

不過，歐盟尚在尋求進一步與中方進行談判，貿易專員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）本月初與中方談判代表、中國商務部副部長李成鋼會晤後表示，會在與華談判上借鑑華府經驗，進行多輪深入談判。

歐盟謹慎的策略在很大程度上與美國的態度有關。彼得森國際經濟研究所高級研究員、曾在拜登政府時期擔任國務院首席經濟學家的鮑恩（Chad Bown）表示，歐盟擔心一旦採取強硬措施並遭到中方反制，屆時美國未必會跟歐盟站在一起。G7成員國、美國的亞洲盟友日本去年就曾在與中國交惡後陷入孤立處境。

重回俄烏停火？

除了與中國的貿易問題外，伊朗與俄烏停戰問題上，美國與其他幾個G7成員國也未必能達成一致。美國與伊朗雖然初步簽署了停火諒解備忘錄，但協議細節仍有很大不確定性，各方也不確定伊朗和美國是否都會遵守。就在不久前，美國還對英法等北約成員國在對伊戰爭上袖手旁觀而備感不滿，並開始宣布撤離駐歐洲美軍。成員國雖然希望能讓本次峰會為下個月在土耳其舉行的北約峰會做鋪墊，獲得美國某種程度上的安全保障承諾，但恐怕形勢也並不樂觀。

歐洲領導人迫切希望美國重新回到推進俄烏停火的問題上，更提議由特朗普直接主持烏克蘭總統澤連斯基與普京會談。但峰會首日，馬克龍與澤連斯基的私下對話意外曝光，馬克龍當時透露與特朗普就此談的並不順利。惟一的進展是，歐洲國家領導人似乎終於讓特朗普認識到俄羅斯在戰場失利的局勢，但這是否會令特朗普願意採取進一步行動就不得而知。

16日，特朗普與澤連斯基據稱進行了「非常良好」的會談，特朗普表示「俄羅斯應該達成協議」，自己會「盡力」促成停火。但在會後的聯合聲明中，除了加強向俄羅斯施壓、增加向烏克蘭交付防空設備和提升其軍事生產能力外，特朗普未有做出更多承諾。克里姆林宮回應稱，普京在與特朗普最新通話中未討論俄烏元首會面。

正如去年加拿大主持的峰會一樣，今年與會國家領導人對結果預期同樣不高。法國此前表示，各國領導人不會像往年的峰會一樣在會後簽署聯合公報，只會就部分議題達成臨時協議。

在今年初的世界經濟論壇上發表演說、間接批評美國脅迫行為的加拿大總理卡尼在接受採訪時否認G7已經變成了G6+1，只說：「在一些議題上，七國集團中可能會有成員持有比其他國家更極端的觀點」。