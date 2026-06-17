美媒：白宮宴會廳項目耗資高達47億元　納稅人埋一半單

美媒從承包商獲取白宮修繕造價資料揭露，項目總造價已攀升至6億美元（約47億港元），其中近半數資金源自納稅人。此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次公開承諾，白宮修繕項目全程由私人捐助出資，不會動用納稅人資金。



白宮去年7月曾表示，特朗普和「慷慨的美國愛國者」為白宮宴會廳提供資金，並將工程與國家安全綁定。特朗普也在去年10月表示費用「100%將由我和我的一些朋友支付」。

《華盛頓郵報》報道，美國政府和承包商「克拉克建築」（Clark Construction）從去年6月開始密切合作，且早在特朗普3月再次公開承諾不花納稅人一分錢前，聯邦政府已批准向承包商撥付數千萬美元公共資金，特勤局、白宮軍事辦公室均劃撥專款以支撐拆除、場地整治等工程。

2026年5月19日，美國總統特朗普於美國華盛頓特區，在白宮計劃興建的宴會廳施工現場發表講話。（Reuters）

儘管有分析表示，特勤局和白宮軍事辦公室（WHMO）支付其屬於職責內的費用是合適的，但亦有專家指出，大規模宴會廳改造超出特勤局常規保安職責，且建築整體無法拆分稱保安或是娛樂區域，納稅人資金實質正在為此買單。

該項目引發朝野爭議，不僅民眾普遍反對，多名共和黨參議員也否決相關撥款法案。今年3月，法院發布禁令叫停施工。面對輿論質疑，白宮及克拉克建築均未正面回應資金爭議問題。