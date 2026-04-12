美國上訴法院裁定：白宮宴會廳改建工程暫獲準繼續

特朗普（Donald Trump）政府白宮宴會廳改建計劃因項目未經國會批准遭下級法院叫停。政府提出上訴後，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院4月11日（周六）裁定，在下級法院就此案進行進一步國安問題審查期間，白宮宴會廳改建工程可持續進行至4月17日。



美國地方法院法官里昂（Richard Leon）此前要求施工必須在4月14日前停止，稱除非國會批准該項目，否則提出訴訟阻止該項目的文物保護組織很可能勝訴，因為「沒有任何法律賦予總統他聲稱持有的權力」，並質疑特朗普政府提出的暫停施工可構成國安風險的說法。

上訴法院裁決暫緩其停止施工的法令，允許政府在下級法院釐清國安問題期間繼續施工。該判決將允許政府向最高法院提出上訴。

2026年3月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）發表講話，同時手持白宮宴會廳的設計圖。（Reuters）

為建造新的宴會廳，特朗普政府於去年10月開始拆除東翼。該宴會廳預計可容納1,000位賓客，耗資至少3億美元。特朗普為持續進行的工程辯護，稱該空間對於舉辦大型活動至關重要。他上個月甚至聲稱停止宴會廳的建設將構成國安風險，暗示宴會廳下方有一個安全掩體。

2026年3月17日，美國華盛頓特區，建築起重機正在白宮東翼進行翻修工程。（Reuters）

針對周六的裁決，美國國家歷史古蹟保護信託基金會CEO奎倫（Carol Quillen）表示，對於施工將延長3天一事並不感到擔憂。該非營利組織在一份聲明中表示，感謝法院的迅速行動，並將等待地方法院進一步的說明。