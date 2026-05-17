美國參議院裁定移除資金　特朗普白宮宴會廳項目撥款遇阻

美國參議院專家5月16日裁定，從一項大規模支出計劃中撤回了可能用於總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃興建的白宮宴會廳的安全資金。



據民主黨議員表示，參議院議事專家麥克唐納（Elizabeth MacDonough）於周六（5月16日）作出此項決定；該決定從支出計劃中剔除了可能用於特朗普計劃中造價4億美元的白宮宴會廳項目的安全撥款，特朗普政府一直以升級特勤局保安措施為由尋求該筆資金。

美國總統特朗普的白宮宴會廳工地。（Reuters）

此前美國地方法院裁定，因沒有得到國會批准，宴會廳改建施工被暫停。結束訪華行程後回國的特朗普15日表示，正在建造的白宮宴會廳進度較預期快，料2028年9月左右開幕，他又指「中國有個宴會廳，美國也應該有」。

白宮宴會廳項目自提出以來便備受爭議；儘管特朗普曾表示，宴會廳的建設資金將由私人捐助者提供，民主黨議員則長期反對動用聯邦資金支持此項特朗普的個人優先事項。