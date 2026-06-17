特朗普G7峰會出位言論：當眾稱我是老大　談與埃及總統「相愛」

美國總統特朗普（Donald Trump）赴法國出席七國集團（G7）峰會，期間他再有不少破格言論引來注意，包括在進場出席工作會議時向一眾國家領導人稱「我是老大」（I am the boss），他又以「相愛」（we fell in love）來形容自己與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）很投契。



美國總統特朗普（Donald Trump）2026年6月17日在法國出席七國集團（G7）峰會（Reuters）

在6月17日早上的工作會議上，多國領導人抵達，坐在會議室內，特朗普也進場，突然面向一眾領導人時稱「早晨，我是老大。」（Hello. I am the boss.）

此引來一陣笑聲，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）問道「你好嗎」（How are you）特朗普回應時笑一笑，指「很好，謝謝。」（Good, thank you.）

特朗普在場邊與埃及總統塞西舉行雙邊會晤時，他又向記者講述自己與塞西的好關係，甚至形容是「相愛」，有關片段在網絡熱傳。

特朗普談與埃及總統的「相愛」故事：

特朗普稱「他從一開始就是我朋友。我在競選初期就認識，當時我和騙子希拉里是競選對手，對吧？有人對我說埃及總統來了，這是件大事…… 他在一間酒店，我見到他，我們相愛了，深深地相愛。（we fell in love, deeply in love.）」

特朗普2026年6月17日在法國會見埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）（Reuters）

這位美國總統續稱「他甚至不想見希拉里，我們從一開始就關係很好，在那之前我們不認識，但我們很有化學作用，我逗留的時間是應有的兩倍，甚至佔用了她（希拉里）的時間，然後輪到她時，他根本不想見她，但他是位紳士，還是見了，但只見一分鐘左右。」