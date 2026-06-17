G7峰會｜莫迪見特朗普未出現標誌性「熊抱」　稱當今世界缺乏信任

印度總理莫迪（Narendra Modi）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在法國出席七國集團（G7）擴大會議期間，舉行了一年來的首次雙邊會談。



莫迪面帶微笑地與特朗普握手致意。彭博社注意到，莫迪標誌性的「熊抱」並未出現。「熊抱」是莫迪與世界各國領導人見面時的招牌動作。

兩人星期二（6月16日）在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）相對克製的問候方式，反映出印美關係正面臨壓力。自去年印度與巴基斯坦發生軍事沖突以及特朗普出台「對等」關稅舉措以來，雙方關係一直承壓。儘管近幾周兩國關係出現了企穩跡象，但關鍵分歧仍然存在。

2026年6月16日，印度總理莫迪（Narendra Modi）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在七國集團（G7）峰會期間會面。（Reuters）

當天早些時候，莫迪在埃維昂萊班發表題為「締結新夥伴關係與重建國際團結」的演講，警告全球事務正面臨日益加劇的「信任赤字」。他在與特朗普會面前發表這番言論，格外引人關註。

莫迪說：「非常令人遺憾，當今世界面臨的不是資源短缺……而是缺乏信任。」

他強調：「我們夥伴關係的未來取決於重新建立這種信任。」

2026年6月16日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在日內瓦機場走下飛機，準備前往附近的法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）參加七國集團（G7）峰會。（Reuters）

莫迪16日還與加拿大、英國、阿聯酋等多國領導人就貿易和安全問題舉行會談。之後，莫迪在X平台發布了多條帖子，分享會談的照片和細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

