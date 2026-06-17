G7峰會｜特朗普稱俄烏戰爭與美國「毫無關係」　除售武外無影響

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月16日在法國埃維昂舉行的七國集團（G7）峰會上明確表態，烏克蘭戰爭不再是華府優先事項。特朗普說：「我們與它毫無關係…… 它對我們沒有影響，除了我們出售武器之外…… 我們遠在千里之外。」



特朗普稱「我們與它毫無關係」（we have nothing to do with it），又指「它對我們沒有影響，除了我們出售武器之外」（It has no impact on us, other than we sell weapons）。

據《紐約時報》報道，特朗普將美國對烏克蘭事務的介入視為「人道主義任務」而非對盟友的行動，他形容與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會晤「非常好」，但明確表示不會特別關注烏克蘭，並強調目前仍「專注於伊朗」。

不過，特朗普表示，既然已達成可能開放霍爾木茲海峽的協議，他更願意重新對俄羅斯石油實施制裁。美方年初為壓抑因伊朗戰爭飆升的能源價格而暫停了相關制裁。

2026年6月16日，在法國埃維昂萊班舉行的七國集團峰會上，德國總理弗里默茨、英國首相施紀賢、美國總統特朗普、法國總統馬克龍、烏克蘭總統澤連斯基和日本首相高市早苗出席工作。 （Reuters）

澤連斯基同日向媒體表示，他已向G7領導人提出急需防空導彈的要求，並希望獲得所有領袖的支持。他另發布影片稱，烏克蘭無人機擊中距離克里姆林宮約10英里的一座莫斯科煉油廠。

報道指，歐洲官員憂慮特朗普過於傾向俄羅斯。前美國駐烏克蘭大使泰勒（William B. Taylor） 則呼籲華府趁伊朗戰事暫緩之際，恢復對烏克蘭的強力軍事支援。