伊朗議長籲專注經濟發展 倡以中伊為中心組成海灣國家聯盟
撰文：張涵語 王海
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伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）6月17日（周三）在與伊朗商會舉行的對華經濟政策會議上，呼籲伊朗從對抗轉向經濟發展，敦促決策者着力緩解經濟壓力，加速國家經濟成長。他亦強調伊朗需加強與中國的關係，表示任何未來涉及波斯灣沿岸國家的經濟或政治集團，都將以中國與伊朗間的合作為核心。
據科威特的阿拉伯時報（Arab Times）報道，卡利巴夫在會議上表示，伊朗必須超越以安全為中心的路線，集中精力改善民眾生活條件。
卡利巴夫亦將中國描述為伊朗獨特的貿易夥伴，認為伊朗需要深化與中國的經濟及商業合作，並須確保中國也將伊朗視為可靠的長期夥伴，稱「中國必須相信德黑蘭是名副其實的合作夥伴」。
報道指，伊朗正尋求在持續的制裁下加強與亞洲夥伴的經濟聯繫，並透過擴大貿易、投資及區域互聯互通計劃來重振經濟成長。伊朗部分領導層愈發重視經濟發展和國際夥伴關係，並將其視為國家未來發展的關鍵優先事項。
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