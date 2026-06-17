美國拋出3000億美元大餅　伊朗真正得到了什麼？

據多家外國媒體取得的版本，美國和伊朗日前達成的14點諒解備忘錄，重點在於停戰重回戰前，伊朗核設施、高濃縮鈾、導彈計劃等敏感問題現下不談留待未來60天談。



伊朗做出的妥協是承諾重開霍爾木茲海峽，不收通行費（改收所提供服務的服務費能否成行未可知）。

美國做出的妥協是終止當前對伊朗的所有類型的制裁；解除對伊朗海岸的封鎖；解凍伊朗250億美元資產；美國承諾與地區夥伴共同制定伊朗重建與經濟發展計劃，提供至少3000億美元的融資。假若屬實，協議中最引人注目的條款及對市場最直接的影響是，美國將立即允許伊朗出口原油。

2026年6月15日，從阿曼穆桑代姆眺望霍爾木茲海峽的船隻。（Reuters）

不少分析認為，美伊之間達成的第一階段協議本質上是特朗普「靠課金走捷徑」脱身，伊朗趁機撈實惠的交易。

這個交易的危險性在於如果以色列重燃戰火，伊朗會否重新封鎖海峽；未來60天如果談不攏鈾濃縮等問題，美國是否重啟制裁。美國所以一二級單邊針對伊朗的制裁如果要恢復並不難。

現時傳聞中不低於3000億美元的伊朗重建與經濟發展計劃，資金可能來自海灣國家主權財富基金、國際金融資本，以及制裁解除後重新進入伊朗的歐洲能源公司和亞洲製造業資本。但在60天內只能完成計劃制定，未來能否落實未可知。這相當於美國和海灣國家用一個千億計劃錨定了伊朗的胃口。

2026年6月15日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在採訪中談及美伊達成結束戰爭協議。（Reuters）

暫時守住了和平核研發權益不放棄、導彈國防體系不受制衡、地區戰略影響力不收縮的底線，沒有為短期和平犧牲長遠戰略，依舊保留自主國防、自主核研、自主地緣佈局的完整主權能力。然而，第二階段的談判並非易事，在核問題、導彈計劃、伊朗支持地區抵抗力量等問題上，伊朗不可能絲毫不妥協。

伊朗當然明白美伊之間的根本矛盾並未觸及，未來的談判極有可能翻盤。此番美伊達成諒解備忘錄，真正的目的其實是結束戰爭、解封海峽。

無論核問題是否得到解決，解封海峽回到戰前是共同的需要。伊朗的儲油罐早就爆表，美國的油價和通脹已經等不及，各退一步結束衝突是共同的需要。

不管未來情勢如何，這一次的諒解備忘錄，伊朗或許真正能穩穩接住的是60天石油出口窗口期，以及250億美元解凍資金。這是真正的價碼。

2026年七國集團（G7）峰會於6月15至17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行。圖為6月16日，美國總統特朗普在會議期間向各國介紹美伊協議。（Reuters）

至於其他的解除所有制裁以及3000億美元重建計劃，不過是美國拋出的大餅。這些文字寫入備忘錄的意義在於，美國和地區國家終於承認伊朗的重建他們是有責任的，為什麼有責任呢？這中間暗含美國承認在談判期間打伊朗理虧，給了伊朗結束戰爭的台階。

過去數月，伊朗打的這一仗，最大的份量是美國不敢再輕舉妄動打伊朗，美國的軍事大棒威力消失，伊朗的國家安全開始有保障的。未來的核談判也許不會順遂，美國可能會重啟單邊制裁，但是伊朗的生存環境已經翻過了一個新的里程碑。

美國輕言對伊朗用兵的威懾敲詐雖然破產，但伊朗不會憑此就獲得所有，解除所有制裁是理想狀態，並非是靠這一仗就能夠獲得的。伊朗挾海峽以令世界，美國挾海軍封鎖伊朗海上進出口。伊朗如果再度封鎖海峽，美國亦會封鎖伊朗海岸，終將是兩敗俱傷的事情。伊朗總不可能常常動用這一籌碼。

美國和伊朗的鬥爭未來將回歸常規的較量。美國需要創新讓伊朗屈服的方法手段，伊朗也需要找到真正能衝破美國經濟封鎖的路徑。