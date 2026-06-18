特朗普稱已簽署美伊諒解備忘錄　美方官員發布14點文本內容

美國總統特朗普6月17日（周三）表示已簽署美伊諒解備忘錄，伊朗證實伊美兩國總統已簽署備忘錄。美方官員同日較早時後向記者宣讀備忘錄文本，協議以14項要點概述雙方達成的高層共識，並將核計劃等棘手問題推遲到最終協議達成後再進行討論。



以下為14點諒解備忘錄全文。

1. 美國與伊朗及其在當前戰爭中的盟友，透過簽署本諒解備忘錄，宣布立即且永久終止包括黎巴嫩在內所有戰線的軍事行動，並承諾從此不再對彼此發動任何戰爭或軍事行動，避免對彼此進行威脅或使用武力，並確保黎巴嫩的領土完整與主權。最終協議將確認永久終止包括黎巴嫩在內所有戰線的戰爭，以及本段落的其他規定。

2. 美國與伊朗承諾尊重彼此的主權與領土完整，並避免干涉彼此的內政。

3. 美國與伊朗承諾展開談判，並於最多60天內達成最終協議，經雙方同意可延長期限。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

4. 簽署本諒解備忘錄後，美國將立即開始解除其海上封鎖，以及對伊朗的任何干擾或阻礙，並將在30日內全面結束海上封鎖。在此期間，船隻的通行量將依據伊朗恢復的戰前通行量比例進行。美國進一步承諾，在達成最終協議後的30天內，將其軍隊從伊朗附近撤離。

5. 簽署本諒解備忘錄後，伊朗將盡最大努力作出安排，允許商船在波斯灣至阿曼灣之間（及相反方向）免費安全通行，期限僅限60天。商船的通行將立即開始，考慮到伊朗需要清除技術與軍事障礙並進行掃雷，此通行將在30天內完全落實。伊朗將與阿曼進行對話，以確定霍爾木茲海峽未來的管理與海事服務，並依據適用的國際法及霍爾木茲海峽沿岸國的主權權利，與其他波斯灣沿岸國家進行討論。

6. 美國承諾與區域合作夥伴共同制定一項明確且雙方同意的計劃，提供至少3,000億美元用於伊朗的重建與經濟發展。該計劃的實施機制將在60天內作為最終協議的一部分予以敲定。美國將核發相關金融交易所需的所有執照、豁免及許可。

2026年6月17日，白宮官員透露，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右）已簽署美伊諒解備忘錄。（Reuters，網絡圖片）

7. 美國承諾終止對伊朗的所有形式制裁，包括聯合國安全理事會決議（即國際原子能總署理事會決議），以及美國所有的單邊制裁（包括初級與次級制裁），並將在最終協議中按照商定的時間表執行。伊朗與美國承認上述終止制裁問題的至關重要性，並表達其在談判中立即處理這些問題的意向，以期達成雙邊協議。

8. 伊朗重申不取得或發展核武。美國與伊朗已同意，按照雙方將商定的機制，並依照第七段所述的時間表，解決庫存濃縮物質的處置問題，其最低限度的處理方法是在國際原子能總署（IAEA）的監督下進行現場降級稀釋。雙方亦同意在最終協議中達成令人滿意的框架基礎上，討論濃縮問題及與伊朗核需求相關的其他雙方同意事項。最終協議將確認本段落的規定。美國與伊朗承認上述核問題的至關重要性，並表達其在談判中立即處理這些問題的意向，以期達成雙邊協議。

9. 在達成最終協議之前，美國與伊朗同意維持現狀。伊朗將維持其核計劃的當前現狀，而美國將不實施任何新制裁，且不在該地區部署額外軍隊。

10. 美國承諾，在簽署本諒解備忘錄後立即生效至制裁終止期間，美國財政部將核發豁免，允許伊朗出口原油、石油產品及衍生物，以及所有相關服務（包括銀行交易、保險、運輸等）。

美伊關係：圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

11. 美國承諾使伊朗被凍結或受限制的資金和資產能完全供其使用。本諒解備忘錄實施後，美國與伊朗將在談判期間就解凍這些資金的相關程序達成雙方協議。此類資金，無論是保留在原帳戶還是進行移轉，均應能完全用於支付給伊朗中央銀行指定的任何最終受益人。美國承諾相應地核發所有必要的執照與授權。

12. 美國與伊朗同意建立一個執行機制，以監督本諒解備忘錄的成功實施，以及未來最終協議的遵守情況。

13. 簽署本諒解備忘錄後，且在開始實施本備忘錄第 1、4、5、10 及 11 段落並持續執行這些措施的前提下，美國與伊朗將專門針對其他段落展開關於最終協議的談判。

資料圖片：美國和伊朗的國旗。（Reuters）

14. 最終協議將由具有約束力的聯合國安理會（UNSC）決議予以背書。