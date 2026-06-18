特朗普為伊朗協議辯護　持續戰爭或讓美國經濟陷入蕭條

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月17日（周三）為與伊朗簽署的諒解備忘錄辯護，指繼續伊朗戰爭或造成嚴重的經濟後果。特朗普強調，他不想成為步「已故的偉大的胡佛總統（Herbert Hoover）」的後塵，胡佛在1929年美國股市暴跌期間擔任總統，引發經濟大蕭條。



特朗普出席七國集團峰會後召開記者會表示：「我最不想看到的就是經濟災難。如果這種情況繼續下去，那很可能就會發生。但我知道的是，每次我們談到和平的可能性時，股市都會像火箭一樣飆升。它從未下跌過。如果他們不喜歡，你知道，股市比任何人都聰明，包括台上除了我以外的所有人。」

特朗普指出，每次有消息稱美國與伊朗「即將達成和解」，股市「就會上漲」，而如果有報導稱無法達成和解，股市就會「暴跌」。

特朗普認為：「這說明了一些問題。」

特朗普解釋道，他研究過歷任總統，「有些好」，「有些則非常糟糕」。

特朗普強調：「我最不想成為的總統就是已故的胡佛。我不想那樣。誰知道會發生什麼。所以，不能讓（讓美國）陷入經濟大蕭條，也不能讓你們最喜歡的總統成為胡佛總統。」

特朗普直言，胡佛導致了1929年那場歷史性的股災。

2026年6月17日，法國埃維昂萊班（Evian-les-Bains），美國總統特朗普（Donald Trump）出席七國集團峰會期間舉行記者會。（Reuters）

他表示：「他（胡佛）同時快速提高稅率和利率，最終引發大蕭條。所以，我不會犯那樣的錯誤。」