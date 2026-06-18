特朗普凡爾賽宮簽美伊諒解備忘錄　伊媒釋佩澤希齊揚簽字照｜有片

白宮官員6月17日（周三）向路透社透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）已簽署美伊諒解備忘錄。特朗普其後確認他已簽署備忘錄。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）則證實，兩國總統已透過電子方式簽署諒解備忘錄。



美媒引述的最新影片顯示，特朗普在國務卿魯比奧（Marco Rubio）、法國總統馬克龍等人的陪同下，在凡爾賽宮簽署了美伊諒解備忘錄備忘錄。

報道引述一名美國官員稱，美國隨後將簽署協議的照片發送給伊朗。

伊媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）同日發布照片，其中可以​​看到佩澤希齊揚在諒解備忘錄上簽字。

另一張照片則可以看到，佩澤希齊揚手持一份波斯語文件，文件底部似乎有他和特朗普的簽名。

路透社引述美方官員報道，這份備忘錄14日（上周日）由美國副總統萬斯（JD Vance）與伊朗議會議長及首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）以電子方式簽署，並由特朗普見證。