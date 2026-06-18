特朗普允伊朗擁彈道導彈：倘各國也有相同武器　僅限制一方不公平

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及伊朗總統總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）6月17日分別確認已簽署美伊諒解備忘錄。前者同日為允許伊朗擁彈道導彈辯護，稱在其他國家都有彈道飛彈的情況下，單獨不允伊方擁有相同類型的武器並不公平。



綜合路透社等外媒報道，特朗普周三於法國出席七國集團（G7）峰會時在記者會上表示，美國將與海灣盟國合作解決伊朗核計劃以外的問題，包括伊朗的導彈計劃，但他強調伊朗仍可保留部份彈道導彈庫存。

特朗普在不點名的情況下，批評其某些顧問固執地認為不應讓伊朗擁有任何導彈。他坦言：「我的意思是，他們（伊朗）肯定得擁有一些（導彈），因為其他人也有，你也得有一些。」

特朗普之後又指，伊朗擁有的導彈比其他國家少，聲稱美國摧毀了伊朗大約84%到 85%的導彈，剩下的都埋在地下廢墟，伊方根本無法取出使用。

他同日在另一場合回應記者提問時，也發表類似意見。他強調，如果沙特、卡塔爾等其他國家都有彈道導彈，而伊朗卻沒有，這就有點不公平。他表示：「我認為從相對比例來看，（伊朗擁有部份彈道導彈）是可以接受的。」

2026年6月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，中）與國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左）在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7峰會上舉行記者會。（Reuters）

對於美伊諒解備忘錄，他同日稍早就指目前與伊朗達成的協議並非最終協議，如果他不滿意或伊方「不守規矩」 ，他或會恢復轟炸行動。