G7峰會｜高市早苗點名批判中國　惟重申：日中有在各層級進行對話

出席法國舉行的G7峰會的日本首相高市早苗，6月16日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行了日法首腦會談。而在同日的包括印度、韓國等受邀國家參加的G7會議上，她表示：「對於中國針對日本採取的相關措施可能對G7及理念相近國家的供應鏈造成影響的局面，日本深感憂慮。」她點名提及中國，強調有必要協調步調，共同應對中國通過限制稀土出口實施的經濟脅迫行為。但她同時指出，日本有在各層級與中國進行對話。



在G7峰會期間，高市首相指出，日本是G7國家中唯一建立了稀土等關鍵礦產國家儲備制度的國家，她宣布日本將協助其他G7國家建立關鍵礦產儲備制度；提議推動各國儲備制度之間的協調合作；倡議建立“共同儲備合作構想”，加強關鍵礦產供應安全。此舉旨在應對稀土等戰略資源供應風險，增強G7國家供應鏈的穩定性和抗風險能力。

中日關係：A man holds Chinese and Japanese national flags during a parade celebrating the 70th anniversary of the founding of People's Republic of China at Yokohama China Town on October 01, 2019 in Yokohama, Japan. （Getty）

高市早苗在法國出席七國集團峰會後見記者。她提到日中關係時表示，日本與中國構建建設性穩定關係的政策是一貫的，各層級對話都公開進行，日本將繼續從國家利益出發，冷靜及妥善地作出回應。