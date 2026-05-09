日媒：中日關係惡化　日本啟動小規模經貿團下周訪華維持交流

據日媒5月9日報道，自日本首相高市早苗就「台灣有事」答辯後，中日關係明顯惡化、經濟交流隨之減弱。在此背景下，日本最大經濟團體「經團連」等的訪華計劃一再延期，但業界擔心經貿受挫，日方正摸索以小規模經貿訪華團的模式維持關係。日本經濟協會將派出30人，於5月11日起前往上海及杭州考察。



自1975年起，日本每年都會組織由經團連、商工會高層等構成大型訪華代表團，與中國保持對話。2024年訪華團規模達210人、2025年增至230人。但原定今年1月出訪的代表團，因中日關係惡化不斷順延。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

在中國開展業務的企業紛紛反饋：「現在與中國地方政府都無法溝通，交流停滯。對今後的在華投資前景深感不安」。日媒報道指出，中國不僅經濟規模大，在機器人、人工智能等潛力備受矚目，是日本難以忽視的重要市場。

報道稱，為維繫經貿合作，日本經濟協會將派出30人，於11日起前往中國上海及杭州考察5天，主題為機械人產業動向、參觀機械人技術展會及相關企業。另外，該協會還計劃增加同類小規模交流，力爭今年再安排兩次訪華，考慮維持每2個月的出訪頻率。