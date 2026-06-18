伊波拉疫情｜非洲疾控中心：四周內若無法填補資金缺口疫情恐失控

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）爆發一個多月的伊波拉疫情面臨失控風險。非洲疾病控制與預防中心警告，若未來四周內無法填補數億美元的防疫資金缺口，這場疫情可能成為史上最嚴重的伊波拉疫情之一。



非洲疾控中心主任卡塞亞（Jean Kaseya）星期二（6月16日）警告，目前獲得的防疫資金不足1億美元（約7.84億港元）。 若未來四周內無法獲得更多資金支援，疫情防控成本或攀升至數十億美元。

民主剛果政府同日通報，全國累計確診病例已增至837宗; 過去24小時新增29宗確診病例和四宗死亡病例。

當地安全局勢惡化也正進一步削弱防疫工作。據報，有武裝人員從民主剛果治療中心強行帶走一對母女。女童此前已確診感染伊波拉病毒，引發外界對病毒進一步傳播的擔憂。

非洲疾控中心主任卡塞亞（Jean Kaseya）6月16日警告，目前獲得的防疫資金不足1億美元（約7.84億港元）。（Reuters）

醫療人員指出，當地社區對醫護人員和防疫措施普遍缺乏信任，加上醫療機構和防疫團隊頻頻遭受襲擊，嚴重影響接觸者追蹤和疑似病例隔離工作。

國際社會也對疫情擴散表示關注。七國集團（G7）領導人星期二呼籲採取強有力且協調一致的應對措施。紅十字會則警告，民主剛果的疫情尚未達到高峰，控制疫情可能仍需一年時間

不過，烏干達同日呼籲各國取消針對烏干達公民的旅行限制，並稱當地疫情已受到控制。

文章獲《聯合早報》授權轉載

