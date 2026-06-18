日本防相小泉進次郎：加強國防有助防止戰爭　望與中國保持對話

日本防衛大臣小泉進次郎6月18日表示，加強國防對於防止地區戰爭至關重要，並強調日本願與中國保持對話，以應對日益緊張的安全環境。



2026年1月30日，日本東京橫須賀，防衛大臣小泉進次郎在海上自衛隊總部與韓國國防部長安圭伯（不在圖中）會面後向媒體發表講話。（Reuters）

小泉進次郎在接受英國廣播公司（BBC）專訪時指出，日本必須「加強防衛能力」，並「強化與美國同盟關係」及「擴大與志同道合國家合作」，以構建「多層次威懾體系」防止新戰爭爆發。

他提到，日本已放寬執行數十年的武器出口規則，首次在約50年後可向美國、英國等17個簽署協議的國家出售或轉讓防衛裝備及致命武器，目前正與澳大利亞、菲律賓、印尼、新西蘭等國推進軍艦交易或討論。

針對憲法第九條，小泉進次郎支持修憲，認為安全環境已劇變，日本需「適應變化」以保持和平。他反駁中國關於日本「新軍國主義」的指控，稱擁有「龐大武器庫」的中國才是國際社會「嚴重關切」的對象。

小泉進次郎透露，他於去年11月曾與中國防長會晤，並重申日本「始終對對話持開放態度」，希望創造必要時的溝通機會。