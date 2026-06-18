美國法院：孟晚舟證供可用於華為日後相關刑事訴訟

美國針對中國科技公司華為的訴訟持續。路透社報道，美國布魯克林聯邦法院6月16日裁定，華為高層孟晚舟於2021年與美國司法部達成延遲起訴協議中，曾表明公司在伊朗非法開展業務，這份供證將可用於美國日後針對華為進行的刑事訴訟。



美國地區法官Ann ⁠Donnelly 在裁決中寫道：「孟晚舟過去是，現在仍然是華為公司的財務總監。華為公司不應以採納其高層關於其工作行為的陳述侵犯了華為公司的權利為由提出異議。」這名法官駁回了華為此前的論點，即檢方不能將孟晚舟的供述作為對其不利的證據，因為華為有權保持沉默，即使孟晚舟已作證。法官同時指，華為沒有必要在庭審中訊問孟晚舟。

華為創辦人任正非的女兒孟晚舟2018年在溫哥華轉機時，加拿大政府應美國政府發布的通緝令將她逮捕，事件引發中美加關係緊張。孟晚舟在加拿大被軟禁近3年，爭取不被引渡至美國受審。2021年9月，孟晚舟獲准在溫哥華進行遠程審訊，並與美國司法部達成延遲起訴協議，所面對的指控被撤銷，獲准返回中國。

孟晚舟回國：圖為9月25日，華為副董事長孟晚舟返抵中國深圳寶安國際機場。（Reuters）

不過，針對華為的案件未了結。除誤導銀行等原有指控外，華為還被指盜竊商業機密和其他罪行。自2019年以來，美國政府一直限制華為獲得美國科技，指控華為公司從事威脅美國國家安全的活動。相關訴訟將於9月8日遴選陪審團人員。