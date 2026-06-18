5月訪日本外國人減3.6%　中國遊客連續6個月下滑

日本國家旅遊局6月17日發布估算數據，5月訪日外國人為355.99萬人次，較去年同期減少3.6%，連續兩個月下降。日媒指，受日中關係惡化影響，中國遊客持續減少，但來自歐美及中東地區的遊客有所增加。



共同網報道，數據顯示，來自中國大陸的訪日人數連續6個月減少，同比大幅下降60.4%，為31.3萬人次，位列第四。遊客人數最多的是韓國，達95.13萬人次，增長15.2%；其次為台灣61.68萬人次，增長14.6%；第三為美國33.37萬人次，增長7.0%。

2026年4月8日，日本山梨縣富士吉田市新倉山淺間公園，遊客們在盛開的櫻花樹前擺姿拍照。（Getty）

歐洲方面，英國增長6.0%至5.52萬人次，德國增長18.8%至5.02萬人次，均較上月轉為增長。中東地區因伊斯蘭教節日在5月，整體增長67.8%，達3.9萬人次，部份抵消前月因伊朗局勢惡化帶來的下滑。

目前，對於航空燃油價格上漲導致航空公司接連上調燃油附加費是否會影響訪日需求，日本觀光廳長官村田茂樹僅表示：「現階段還難以判斷今後會對訪日需求造成多大影響。」相關部門尚未公布進一步的應對措施或調查計劃，但將持續關注趨勢變化。