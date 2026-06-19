英國地方補選 大曼徹斯特市長貝安德勝出 施紀賢首相地位或受壓
撰文：張子傑
出版：更新：
英國多個地方6月18日舉行補選，其中美迦菲（Makerfield，又譯梅克菲爾德）選區最受矚目，大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）出戰當地，與改革黨候選人一較高下。該選區在高投票率下，最終貝安德獲近2.5萬票，力壓其他候選人勝出，除了再次擠身國會，預計他將挑戰首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的地位。
天空新聞（Sky News）19日報道，當地選舉官員宣布，美迦菲選區的投票率為58.75%，與同一選區在2024年大選的52.5%投票率相比為高，而6.2%的增幅亦是二戰後以來的第三大升幅，亦是近七年來最高補選投票率。
在最終點票結果中，貝安德獲24927票，選前被視為最大威脅的改革黨候選人Rob Kenyon只獲15696票。
貝安德5月中獲執政工黨5月15日批准出戰美迦菲選區補選，為挑戰施紀賢踏出重要一步。消息指，貝安德目標在工黨舉行秋季黨團會議前上台。
除了美迦菲選區，蘇格蘭亦有兩個選區進行補選，其中在鴨巴甸南（Aberdeen South）選區，蘇格蘭民族黨（SNP）失守當地，議席由保守黨奪得，亦是保守黨自1967年以來，首次在國會補選贏得蘇格蘭的議席。
而在阿布羅斯和布勞蒂費里（Arbroath and Broughty Ferry）選區，蘇格蘭民族黨則力保不失。
英國退休夫婦遊艇出海遭俄軍艦鳴槍示警 施紀賢：魯莽高市早苗訪英晤施紀賢 發表經濟安保合作聯合宣言英國武裝部隊大臣請辭 曾批評施紀賢國防預算未與時並進英國防相賀理安宣布辭職 稱與施紀賢在國防開支問題上存在分歧